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Два кандидата отказались от участия в выборах мэра Новосибирска. Кто они?

Два кандидата отказались от участия в выборах мэра Новосибирска. Кто они?

2 апреля 2024, 07:36
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Официально список пока не поменялся, но эту информацию подтвердили Atas.info.

Два человека сняли свою кандидатуры с выборов мэра Новосибирска. Это замгубернатора Новосибирской области Роман Теленчинов и помощник депутата Заксобрания Новосибирской области Александра Аверкина, председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин.

Официально список пока не поменялся. Начальник пресс-центра Совета депутатов Новосибирска Елена Рогова сообщила корреспонденту Atas.info, что информации об отказах от участия в выборах мэра пока нет.

Эдуард Кожемякин сообщил, что причиной снятия его кандидатуры послужило новое назначение.

«Я назначен руководителем штаба избирательной кампании 2025 года. Это выборы в Горсовет, Заксобрание Новосибирской области, муниципальные выборы. Мне поручено заниматься этой деятельностью, сосредоточиться на этом. В этой связи я отказался от участия в конкурсе», — рассказал Atas.info председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров».

Также источники подтвердили нашему изданию, что замгубернатора Новосибирской области Роман Теленчинов отказался от участия в конкурсе.

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