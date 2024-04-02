Два кандидата отказались от участия в выборах мэра Новосибирска. Кто они?

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Два человека сняли свою кандидатуры с выборов мэра Новосибирска. Это замгубернатора Новосибирской области Роман Теленчинов и помощник депутата Заксобрания Новосибирской области Александра Аверкина, председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров» Эдуард Кожемякин.
Официально список пока не поменялся. Начальник пресс-центра Совета депутатов Новосибирска Елена Рогова сообщила корреспонденту Atas.info, что информации об отказах от участия в выборах мэра пока нет.
Эдуард Кожемякин сообщил, что причиной снятия его кандидатуры послужило новое назначение.
«Я назначен руководителем штаба избирательной кампании 2025 года. Это выборы в Горсовет, Заксобрание Новосибирской области, муниципальные выборы. Мне поручено заниматься этой деятельностью, сосредоточиться на этом. В этой связи я отказался от участия в конкурсе», — рассказал Atas.info председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров».
Также источники подтвердили нашему изданию, что замгубернатора Новосибирской области Роман Теленчинов отказался от участия в конкурсе.