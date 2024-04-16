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Мэр подал в отставку 26 декабря

Новосибирск без мэра: кто станет новым главой

Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Мэр подал в отставку 26 декабря
28 декабря стало известно об отставке уже бывшего мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Сейчас и. о. мэра является некогда заместитель Локтя Олег Клемешов. 4 апреля депутаты горсовета решат, кто станет следующим мэром.
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Апрель
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