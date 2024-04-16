В Новосибирске депутаты горсовета назвали имя нового мэра

В ходе сессии горсовета, после представления кандидатами своих программ развития Новосибирска, в поддержку Кудрявцева высказались руководители фракций Единой России и КПРФ. Формальные политические оппоненты сошлись на том, что представитель регионального правительства представил более интересный план преобразований в городском хозяйстве и обладает более серьезным управленческим опытом, чем их коллега по депутатскому корпусу Украинцев.