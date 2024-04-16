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Published Сегодня, 05:39

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Updated Сегодня, 05:41

Выборы мэра впервые прошли по новым правилам

В Новосибирске депутаты горсовета назвали имя нового мэра

16 апреля 2024, 05:39
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Выборы мэра впервые прошли по новым правилам

Максим Кудрявцев избран мэром Новосибирска

Горсовет Новосибирска большинством голосов в ходе выборов главы муниципалитета отдал предпочтение кандидату, которого поддержал губернатор

40 из 45 депутатов горсовета Новосибирска проголосовали за назначение единоросса Максима Кудрявцева на пост мэра. За его соперника, представителя партии зеленых Игоря Украинцева, высказались три человека. Еще два депутата испортили бюллетени. Таким образом, ближайшие пять лет Новосибирск будет возглавлять человек из команды губернатора региона Андрея Травникова.

В ходе сессии горсовета, после представления кандидатами своих программ развития Новосибирска, в поддержку Кудрявцева высказались руководители фракций Единой России и КПРФ. Формальные политические оппоненты сошлись на том, что представитель регионального правительства представил более интересный план преобразований в городском хозяйстве и обладает более серьезным управленческим опытом, чем их коллега по депутатскому корпусу Украинцев.

О том, что думают эксперты о программах кандидатов в мэры, можно прочитать здесь.

Выборы мэра Новосибирска впервые прошли по новым правилам, когда главу города определяют не горожане в ходе всеобщего открытого голосования, а депутаты городского совета по представлению конкурсной комиссии.

Прямые выборы мэра Новосибирска региональное Законодательное собрание отменило в феврале 2023 года.

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