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Published Сегодня, 05:32

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Updated Сегодня, 05:34

Локоть бывал на Байконуре в составе официальной делегации

Бывший мэр Новосибирска Локоть рассказал о связи города с космосом

12 апреля 2024, 05:32
Локоть бывал на Байконуре в составе официальной делегации

С Днем космонавтики Новосибирск поздравил экс-мэр Анатолий Локоть

Бывший глава муниципалитета обратился к горожанам в своем телеграм-канале, где напомнил о тесной связи Новосибирска с освоением космоса

В День космонавтики, который в России отмечают 12 апреля, бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил земляков с праздником и рассказал о том, что город непосредственно связан с освоением околоземной орбиты. Локоть напомнил, что именно в Новосибирске Юрий Кодратюк в первой трети 20 века написал научную работу о полете к Луне, которая опередила время.

Электронной аппаратурой, собранной в Новосибирске, был оснащен корабль Гагарина «Восток-1», а золото Новосибирского аффинажного завода использовали для защитного покрытия первого спутника и скафандров космонавтов.

Не забыл экс-градоначальник упомянуть и Анну Кикину, которая стала первой уроженкой Новосибирска, побывавшей на орбите. Сама же Кикина в праздничный день рассказала, что мечтает о выходе в открытый космос.

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#Новосибирск#Космос#День космонавтики#Мэр Новосибирска#Анатолий Локоть
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