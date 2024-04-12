Бывший мэр Новосибирска Локоть рассказал о связи города с космосом

В День космонавтики, который в России отмечают 12 апреля, бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть поздравил земляков с праздником и рассказал о том, что город непосредственно связан с освоением околоземной орбиты. Локоть напомнил, что именно в Новосибирске Юрий Кодратюк в первой трети 20 века написал научную работу о полете к Луне, которая опередила время.