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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Названы имена финалистов конкурса по выборы мэра Новосибирска

Стали известны два кандидата на пост мэра Новосибирска

4 апреля 2024, 06:03
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Названы имена финалистов конкурса по выборы мэра Новосибирска

Два действующих политика прошли первый этап отбора на должность главы Новосибирска

По итогам письменного тестирования 4 апреля отобраны два кандидата, которые будут соперничать между собой на пост главы муниципалитета. Это вице-губернатор Максим Кудрявцев и депутат горсовета Игорь Украинцев. Кудрявцев — член «Единой России», у которой в горсовете большинство, его оппонент представляет «Партию зеленых». Теперь им предстоит собеседование с членами конкурсной комиссии.

Окончательный выбор будет сделан во время сессии Совета депутатов Новосибирска, которая пройдет 16 апреля.

Эксперты склоняются к тому, что утвердят кандидатуру Максима Кудрявцева, которого поддержал губернатор Андрей Травников.

Однако наблюдатели говорят, что подобный выбор пока однозначно оценить трудно.

Утверждение главы муниципалитета по результатам конкурса в Новосибирске проходит впервые. Ранее мэра выбирали в ходе прямого общегородского голосования, однако в 2023 году эта схема выборов по инициативе регионального правительства была упразднена.

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