Стали известны два кандидата на пост мэра Новосибирска

По итогам письменного тестирования 4 апреля отобраны два кандидата, которые будут соперничать между собой на пост главы муниципалитета. Это вице-губернатор Максим Кудрявцев и депутат горсовета Игорь Украинцев. Кудрявцев — член «Единой России», у которой в горсовете большинство, его оппонент представляет «Партию зеленых». Теперь им предстоит собеседование с членами конкурсной комиссии.