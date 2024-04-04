Стали известны два кандидата на пост мэра Новосибирска

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
По итогам письменного тестирования 4 апреля отобраны два кандидата, которые будут соперничать между собой на пост главы муниципалитета. Это вице-губернатор Максим Кудрявцев и депутат горсовета Игорь Украинцев. Кудрявцев — член «Единой России», у которой в горсовете большинство, его оппонент представляет «Партию зеленых». Теперь им предстоит собеседование с членами конкурсной комиссии.
Окончательный выбор будет сделан во время сессии Совета депутатов Новосибирска, которая пройдет 16 апреля.
Эксперты склоняются к тому, что утвердят кандидатуру Максима Кудрявцева, которого поддержал губернатор Андрей Травников.
Однако наблюдатели говорят, что подобный выбор пока однозначно оценить трудно.
Утверждение главы муниципалитета по результатам конкурса в Новосибирске проходит впервые. Ранее мэра выбирали в ходе прямого общегородского голосования, однако в 2023 году эта схема выборов по инициативе регионального правительства была упразднена.