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Появился второй кандидат на должность мэра Новосибирска

Появился второй кандидат на должность мэра Новосибирска

11 марта 2024, 10:42
Фото: vk.com / ukraintsew
Документы от кандидатов принимают по 15 марта 2024 года. Кандидат должен предоставить программу развития города. В случае соответствия документов, его ждут два этапа отбора.

Депутатов Горсовета Игорь Украинцев примет участие в отборе кандидатов на пост мэра Новосибирска. Об этом депутат сообщил в своем аккаунте в соцсети «Вконтакте».

«Подал документы на выборы мэра Новосибирска! Подробности напишу позже», — сказал Украинцев.
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В мэрии продолжается прием документов на конкурсный отбор. Некоторые кандидаты уже выдвигают свои идеи. Так, председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость» Эдуард Кожемякин предложил переименовать Новосибирск в Ново-Николаевск.

Депутат горсовета Александр Бурмистров назвал предстоящие выборы мэра Новосибирска «балаганом», поскольку основной кандидат заранее определен. По его мнению, главная цель выборов градоначальника — дать людям надежду на перемены.

«Задача: создать краткосрочный импульс для полуторамиллионного города. Не нашли другого способа электорально взбодрить мегаполис», — сказал в беседе с журналистом Atas.info Бурмистров.
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Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Новосибирска пройдет 4 апреля 2024 года. Документы от кандидатов принимают по 15 марта. Отбор будет состоять из двух этапов — письменного тестирования и собеседования. Кандидат должен предоставить программу развития города.

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