Появился второй кандидат на должность мэра Новосибирска

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Депутатов Горсовета Игорь Украинцев примет участие в отборе кандидатов на пост мэра Новосибирска. Об этом депутат сообщил в своем аккаунте в соцсети «Вконтакте».
«Подал документы на выборы мэра Новосибирска! Подробности напишу позже», — сказал Украинцев.
В мэрии продолжается прием документов на конкурсный отбор. Некоторые кандидаты уже выдвигают свои идеи. Так, председатель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость» Эдуард Кожемякин предложил переименовать Новосибирск в Ново-Николаевск.
Депутат горсовета Александр Бурмистров назвал предстоящие выборы мэра Новосибирска «балаганом», поскольку основной кандидат заранее определен. По его мнению, главная цель выборов градоначальника — дать людям надежду на перемены.
«Задача: создать краткосрочный импульс для полуторамиллионного города. Не нашли другого способа электорально взбодрить мегаполис», — сказал в беседе с журналистом Atas.info Бурмистров.
Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Новосибирска пройдет 4 апреля 2024 года. Документы от кандидатов принимают по 15 марта. Отбор будет состоять из двух этапов — письменного тестирования и собеседования. Кандидат должен предоставить программу развития города.