Появился второй кандидат на должность мэра Новосибирска

Конкурс по отбору кандидатов на пост мэра Новосибирска пройдет 4 апреля 2024 года. Документы от кандидатов принимают по 15 марта. Отбор будет состоять из двух этапов — письменного тестирования и собеседования. Кандидат должен предоставить программу развития города.