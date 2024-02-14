В Новосибирске первый кандидат на пост мэра: кто такая Светлана Каверзина

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
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Updated Сегодня, 10:43
Одна из самых заметных оппозиционных фигур в Новосибирске, Светлана Каверзина, на политическую сцену пришла относительно поздно. Выпускница НГТУ по специальности «Социальная работа» почти десять лет работала в новосибирском Доме ребенка № 1. Затем, как она сама пишет в официальной биографии, «занималась предпринимательством в области организации грузоперевозок».
Переломным стал 2014 год, когда Каверзина вступила в партию «Яблоко». Публичный дебют в политике состоялся в 2015 — она участвует в выборах в горсовет по округу №36, куда входит микрорайон Шлюз, где в обычной панельной 9-этажке жила и до сих пор живет Светлана. В итоге за «яблочницу» отдали голоса 7,5% избирателей. Каверзина заняла 4 место из шести кандидатов, победу одержал директор по развитию компании «Роснефтегазстрой» Александр Фельбуш.
Широкой публике Светлана Каверзина стала известна в 2026 году, когда сама на себя написала заявление в Следственный комитет с требованием проверить собственную запись в социальной сети «ВКонтакте» на предмет оскорбления чувств верующих. Общественница разместила изображение с крещенских купаний с ругательной надписью, за публикацию которого ранее суд приговорил жителя Бердска к одному году и трем месяцам колонии-поселения.
«Если мы каждого начнем, кто какую-то глупую картинку запостил у себя осуждать, сажать в колонию и так далее, у нас просто большая часть России будет сидеть, процентов 80 людей. Я хочу добиться как минимум, дискуссии в нашем обществе», — говорила тогда активистка.
Следком проводил проверку на экстремизм, но уголовное дело так и не было возбуждено.
В 2017 году Каверзина возглавила региональное отделение «Яблоко» и участвовала практически во всех уличных протестных акциях, которые проходили в Новосибирске. И в 2020 стала одной из основательниц «Коалиции-2020», общественного движения, которое противопоставляло себя как коммунистам, там и единороссам. Одним из участников коалиции стал глава организации «Гражданский патруль», ранее активный член националистического движения, Ростислав Антонов. За подобное сотрудничество Каверзина была исключена из «Яблока», а региональное отделение партии распущено.
Что не помешало Каверзиной осенью 2020 выиграть муниципальные выборы по округу № 46, победив действующего депутата горсовета от «Единой России» Александра Фельдбуша (помните, мы упоминали его выше). Вместе с Каверзиной в горсовет проходят еще четыре представителя «Коалиции-2020», в том числе и Ростислав Антонов. Но через год Антонов отказался от сотрудничества с оппозиционерами и примкнул к фракции ЛДПР. На текущий момент считается независимым депутатом.
В горсовете Каверзина входит в постоянные комиссии по местному самоуправлению и по бюджету и налоговой политике. Считается одним из самых заметных депутатов по количеству выступлений на сессиях.
Помощника депутата Михаила Рязанцева обвиняли в «хищении путем обмана 16-ти тысяч рублей и злоупотреблением доверием Совета депутатов». Весной 2022 года он стал фигурантом уголовного дела, у него дома провели обыск. Каверзина назвала дело «высосанным из пальца» и предположила, что это акт устрашения, адресованный все ее команде.
В июне 2022 года Советский суд оштрафовал Каверзину на тридцать тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил. По данным суда, депутат предположила, что уменьшение рождаемости и увеличение смертности в Новосибирской области связано со спецоперацией на Украине.
В конце 2022 деревянный туалет на конечной остановке автобуса № 23 в Новосибирске стал знаменитым на всю страну. И все благодаря посту в ВК Светланы Каверзиной. Она сообщила избирателям о том, что у деревянного туалета типа сортир для водителей на конечной остановке автобусов наконец-то появилась дверь. Федеральные СМИ подхватили этот рядовой отчет муниципального депутата о работе на округе, что послужило почвой для появления десятков мемов.
Еще три депутата от «Коалиции» — Сергей Бойко*, Хельга Пирогова* и Антон Картавин* в разное время были признаны иноагентами. Бойко* и Пирогова* уехали из России, против них возбуждены уголовные дела по статье о дискредитации вооруженных сил, они лишены депутатских полномочий. Антон Картавин*, решение о внесении которого в реестр иноагентов было принято совсем недавно, 2 февраля, продолжает работать в горсовете. 14 февраля депутат заявил, что подал судебный иск с требованием снять с него статус иноагента.
В конце 2023 года Светлана Каверзина возглавила региональный предвыборный штаб потенциального кандидата в президенты России Бориса Надеждина.
*) внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов