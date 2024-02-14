В Новосибирске первый кандидат на пост мэра: кто такая Светлана Каверзина

Еще три депутата от «Коалиции» — Сергей Бойко*, Хельга Пирогова* и Антон Картавин* в разное время были признаны иноагентами. Бойко* и Пирогова* уехали из России, против них возбуждены уголовные дела по статье о дискредитации вооруженных сил, они лишены депутатских полномочий. Антон Картавин*, решение о внесении которого в реестр иноагентов было принято совсем недавно, 2 февраля, продолжает работать в горсовете. 14 февраля депутат заявил, что подал судебный иск с требованием снять с него статус иноагента.