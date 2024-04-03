Задержали мужчину, который почти год стрелял по мусоровозам

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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В новосибирском Бердске задержали 33-летнего мужчину, который с июня 2023 года по март 2024-го стрелял по мусоровозам КАМАЗ во дворе дома на улице Красная Сибирь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону. Пока установлены четыре эпизода, не исключено, что их будет больше.
В квартире мужчины нашли две пневматических винтовки (одна — с оптическим прицелом), насос высокого давления к ней, банки с пулями.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимальное наказание — штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до 7 лет. Подозреваемого заключили под стражу.
Об одном из инцидентов Atas.inso сообщал ранее. Под пули в «расстрельном» дворе попали несколько КАМАЗов. В марте водитель мусоровоза компании «ЭкоСервис» вышел из кабины, а когда вернулся, увидел, что лобовое стекло пробито, в кабине — осколки. Водитель тогда признавался, что у него нет конфликтов. Удар от пули пришелся как раз на уровень головы. Водители компании стали опасаться за свою жизнь.