Задержали мужчину, который почти год стрелял по мусоровозам

Об одном из инцидентов Atas.inso сообщал ранее. Под пули в «расстрельном» дворе попали несколько КАМАЗов. В марте водитель мусоровоза компании «ЭкоСервис» вышел из кабины, а когда вернулся, увидел, что лобовое стекло пробито, в кабине — осколки. Водитель тогда признавался, что у него нет конфликтов. Удар от пули пришелся как раз на уровень головы. Водители компании стали опасаться за свою жизнь.