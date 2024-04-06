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Пожар удалось ликвидировать на несколько минут

Пожарные спасли семь человек из горящего дома в Искитиме

6 апреля 2024, 05:51
Фото: t.me/mchs54
Пожар удалось ликвидировать на несколько минут
Квартира загорелась на втором этаже трехэтажного дома в городе Искитим Новосибирской области

Более 20 человек покинули свои квартиры в трехэтажном жилом доме на улице Прорабская в городе Искитим из-за пожара на втором этаже. 20 жильцов эвакуировались самостоятельно, семерым потребовалась помощь спасателей.

Одного человека бойцы пожарной службы спустили из окна по лестнице, еще шестерых при помощи спасательных устройств вывели по задымленному подъезду.

До того, как пожарные машины прибыли на место, из горящей квартиры выпрыгнул мужчина. Он жив, получил ли он какие-либо повреждения, пресс-служба чрезвычайного ведомства не сообщает.

Ранее мы рассказывали о том, что ночью в Совестком районе сгорела квартира, а пламя повредило балконы у четырех соседей.

В Новосибирске с начала года стремительно растет число пожаров в жилье, в первую очередь, в частном секторе. Мэрия связывает увеличение количества ЧП с пьянством.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#МЧС#Искитим#Эвакуация
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