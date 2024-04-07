Новосибирский «Локомотив» вылетел из борьбы за медали Суперлиги по волейболу

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска не остался в плей-офф Суперлиги. 6 апреля команда упустила эту возможность в решающем матче. Встреча завершилась со счетом 2:3, «Факел» из Нового Уренгоя вышел в полуфинал, новосибирцы будут бороться за 5-8 места. Первым соперником станет «Енисей» из Красноярска.
Помимо потерь в турнирной таблице, травму получил блокирующий Дмитрий Лызик.
В чемпионате России-2021/22 команда брала серебро, в сезоне-2022/23 «Локомотив» в четвертый раз поднялся на пьедестал почета, взяв бронзу.