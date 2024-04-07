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Published Сегодня, 07:05

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Новосибирский «Локомотив» вылетел из борьбы за медали Суперлиги по волейболу

Новосибирский «Локомотив» вылетел из борьбы за медали Суперлиги по волейболу

7 апреля 2024, 07:05
Фото: lokovolley.com
Новосибирцы могут надеяться лишь на пятое место. При худшем раскладе они займут восьмое место.

Волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска не остался в плей-офф Суперлиги. 6 апреля команда упустила эту возможность в решающем матче. Встреча завершилась со счетом 2:3, «Факел» из Нового Уренгоя вышел в полуфинал, новосибирцы будут бороться за 5-8 места. Первым соперником станет «Енисей» из Красноярска.

Помимо потерь в турнирной таблице, травму получил блокирующий Дмитрий Лызик.

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В чемпионате России-2021/22 команда брала серебро, в сезоне-2022/23 «Локомотив» в четвертый раз поднялся на пьедестал почета, взяв бронзу.

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