В Новосибирске мужчина оскорбил и распылил перцовый газ в лицо нигерийцу

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
Жителя Новосибирска Ивана Дергача будут судить за противоправные действия в отношении гражданина Нигерии. Его действия классифицировали как хулиганство с использованием оружия из-за расовой ненависти.
Инцидент произошел в мае 2021 года на улице Титова Ленинского района. Дергач раздавал листовки, в которых призывал жительниц Новосибирска не выходить замуж за иностранцев. Увидев незнакомца, гражданина Нигерии, Дергач оскорбил его словом, которое признано неприемлемым для обозначения темнокожего человека. Затем сибиряк распылил в лицо нигерийцу содержимое баллончика с перцовым газом и покинул место, сообщает VN.ru.
Максимальное наказание для Ивана Дергача за сделанное (п. 2 ст. 213 УК РФ) — штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до 7 лет.