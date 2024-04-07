В Новосибирске мужчина оскорбил и распылил перцовый газ в лицо нигерийцу

Инцидент произошел в мае 2021 года на улице Титова Ленинского района. Дергач раздавал листовки, в которых призывал жительниц Новосибирска не выходить замуж за иностранцев. Увидев незнакомца, гражданина Нигерии, Дергач оскорбил его словом, которое признано неприемлемым для обозначения темнокожего человека. Затем сибиряк распылил в лицо нигерийцу содержимое баллончика с перцовым газом и покинул место, сообщает VN.ru.