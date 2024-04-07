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В Новосибирске мужчина оскорбил и распылил перцовый газ в лицо нигерийцу

В Новосибирске мужчина оскорбил и распылил перцовый газ в лицо нигерийцу

7 апреля 2024, 05:42
Фото: 1MI
Его действия классифицировали как хулиганство с использованием оружия из-за расовой ненависти.

Жителя Новосибирска Ивана Дергача будут судить за противоправные действия в отношении гражданина Нигерии. Его действия классифицировали как хулиганство с использованием оружия из-за расовой ненависти.

Инцидент произошел в мае 2021 года на улице Титова Ленинского района. Дергач раздавал листовки, в которых призывал жительниц Новосибирска не выходить замуж за иностранцев. Увидев незнакомца, гражданина Нигерии, Дергач оскорбил его словом, которое признано неприемлемым для обозначения темнокожего человека. Затем сибиряк распылил в лицо нигерийцу содержимое баллончика с перцовым газом и покинул место, сообщает VN.ru.

Максимальное наказание для Ивана Дергача за сделанное (п. 2 ст. 213 УК РФ) — штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до 7 лет.

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