Жительница Новосибирска шесть лет получала пенсию за мертвого отца

Жительница Новосибирска по фамилии Петровская шесть лет получала пенсию за мертвого отца. Начисления женщина забирала из кассы «Почты России» с 2015 по 2021 год. Она предоставляла доверенность. Воспользовавшись доверием сотрудников почты и Пенсионного фонда, женщина за всё время присвоила 3,2 млн рублей.