Жительница Новосибирска шесть лет получала пенсию за мертвого отца

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Жительница Новосибирска по фамилии Петровская шесть лет получала пенсию за мертвого отца. Начисления женщина забирала из кассы «Почты России» с 2015 по 2021 год. Она предоставляла доверенность. Воспользовавшись доверием сотрудников почты и Пенсионного фонда, женщина за всё время присвоила 3,2 млн рублей.
Теперь ее будут судить за мошенничество в крупном размере. Ей грозит до 500 тысяч рублей штрафа или лишение свободы до 6 лет.
При этом отец женщины умер еще в 1991 году.