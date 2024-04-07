atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

Жительница Новосибирска шесть лет получала пенсию за мертвого отца

Жительница Новосибирска шесть лет получала пенсию за мертвого отца

7 апреля 2024, 08:12
Фото: 1MI
Дочь забирала пенсионные отчисления из почтового отделения. Возможно, женщина решила, что родитель ей чего-то недодал и остался должен и после смерти.

Жительница Новосибирска по фамилии Петровская шесть лет получала пенсию за мертвого отца. Начисления женщина забирала из кассы «Почты России» с 2015 по 2021 год. Она предоставляла доверенность. Воспользовавшись доверием сотрудников почты и Пенсионного фонда, женщина за всё время присвоила 3,2 млн рублей.

Теперь ее будут судить за мошенничество в крупном размере. Ей грозит до 500 тысяч рублей штрафа или лишение свободы до 6 лет.

При этом отец женщины умер еще в 1991 году.

В СФР рассказали, кто из новосибирцев может получать доплаты к пенсии
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд оставил без изменений приговор экс-преподавателю новосибирского меда за взяткуБухгалтеры похитили 3 миллиона зарплаты — их ждет судСуд заключил под стражу экс-директора ФК «Новосибирск» на два месяца
#Происшествия#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Пенсия#Алёна Рогонова
Подпишитесь
5-летняя жительница Новосибирска признана самой красивой девочкой в России
Сегодня, 04:40
В новосибирской заброшке нашли труп
Сегодня, 05:53
Весна пришла: В Новосибирском зоопарке запустили фонтан — один из первых в городе
Сегодня, 05:04
Локомотив снес автомобиль с железнодорожного переезда в Новосибирской области
Вчера, 08:01
В Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за паводка
5 апреля, 13:47
В Новосибирске запустили опрос о возможности убийства бездомных собак
4 апреля, 09:56
"