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Спорную историю проверят

Правозащитники требуют проверить законность «рейда против хиджабов» в Новосибирске

8 апреля 2024, 01:46
Фото: 1MI
Спорную историю проверят

В Новосибирске правозащитники требуют проверку «рейда против хиджабов»

Активисты провели в Новосибирске «рейд против хиджабов». Теперь такой рейд могут проверить на законность.

После скандала к руководству городской полиции обратился Центр поддержки общественных и гражданских инициатив. Они потребовали проверить «рейд против хиджабов» на законность.

Ранее в аптеке активисты обратили внимание на женщину, которая носила хиджаб и работала фармацевтом. Общественники попросили его снять, так как платок якобы может разжигать межнациональные конфликты и носят хиджаб только радикальные исламисты. По мнению «Русской народной дружины» (той самой, которая подняла шумиху), мусульманки из России (чеченки, башкирки и татарки), его не носят. Этот конфликт вызвал ожесточенные дискуссии.

Теперь же правозащитники требуют от полиции проверку данного инцидента, пишет издание «Акцент». Они напоминают о том, что из Конституции РФ следует, что всем гражданам страны гарантирована свобода вероисповедания.

Жители Новосибирска требуют снять платок с фармацевта. Он напоминает им хиджаб
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#Общество#Новосибирск#Полиция#Межнациональная рознь#Аптека#Эмилия Губарева#Хиджаб
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