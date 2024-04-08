Правозащитники требуют проверить законность «рейда против хиджабов» в Новосибирске

Ранее в аптеке активисты обратили внимание на женщину, которая носила хиджаб и работала фармацевтом. Общественники попросили его снять, так как платок якобы может разжигать межнациональные конфликты и носят хиджаб только радикальные исламисты. По мнению «Русской народной дружины» (той самой, которая подняла шумиху), мусульманки из России (чеченки, башкирки и татарки), его не носят. Этот конфликт вызвал ожесточенные дискуссии.