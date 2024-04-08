Правозащитники требуют проверить законность «рейда против хиджабов» в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:46
Published Сегодня, 01:46
Modified Сегодня, 01:48
Updated Сегодня, 01:48
После скандала к руководству городской полиции обратился Центр поддержки общественных и гражданских инициатив. Они потребовали проверить «рейд против хиджабов» на законность.
Ранее в аптеке активисты обратили внимание на женщину, которая носила хиджаб и работала фармацевтом. Общественники попросили его снять, так как платок якобы может разжигать межнациональные конфликты и носят хиджаб только радикальные исламисты. По мнению «Русской народной дружины» (той самой, которая подняла шумиху), мусульманки из России (чеченки, башкирки и татарки), его не носят. Этот конфликт вызвал ожесточенные дискуссии.
Теперь же правозащитники требуют от полиции проверку данного инцидента, пишет издание «Акцент». Они напоминают о том, что из Конституции РФ следует, что всем гражданам страны гарантирована свобода вероисповедания.