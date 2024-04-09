Парковать автомобили запретили в двух районах Новосибирска

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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С 19 апреля в Новосибирске запретили оставлять автомобили в двух районах — Кировском и Ленинском. Как сообщает пресс-центр мэрии, ограничения необходимы для уборки улиц.
Парковку запретят в жилмассиве Просторный — от ТЦ «Забава» на улице Александра Чистякова до ЖК «Акварельный». Также запрет на парковку будет действовать возле дома № 1 в Горском микрорайоне.
Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки.
Накануне губернатор региона поручил провести уборку улиц во всех районах Новосибирска, а не только в центре. Дорожную технику поручено перевести на летний режим.