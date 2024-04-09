atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Парковать автомобили запретили в двух районах Новосибирска

Парковать автомобили запретили в двух районах Новосибирска

9 апреля 2024, 05:48
Фото: Артём Черненко / 1MI
Ограничения необходимы для уборки улиц, которой автомобили будут создавать помехи.

С 19 апреля в Новосибирске запретили оставлять автомобили в двух районах — Кировском и Ленинском. Как сообщает пресс-центр мэрии, ограничения необходимы для уборки улиц.

Парковку запретят в жилмассиве Просторный — от ТЦ «Забава» на улице Александра Чистякова до ЖК «Акварельный». Также запрет на парковку будет действовать возле дома № 1 в Горском микрорайоне.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки.

Губернатор указал и. о. мэра Клемешову на важность уборки всех улиц Новосибирска
Узнать подробнее

Накануне губернатор региона поручил провести уборку улиц во всех районах Новосибирска, а не только в центре. Дорожную технику поручено перевести на летний режим.

Читайте также:
«Буду делать выводы»: Олег Клемешов раскритиковал ненадлежащую уборку улиц«Замучать штрафами»: мэрия Новосибирска недовольна подрядчиками по уборке снега«Не нужно в розовых очках смотреть»: глава Новосибирска недоволен уборкой дворов
#Транспорт#Новосибирск#Уборка#Парковка#Алёна Рогонова
Подпишитесь
В Новосибирской области уровень воды в реках превысил критическую отметку
Вчера, 05:17
Новосибирцев предупредили о китайской секте. Она вербует адептов в соцсетях
Сегодня, 05:03
Барсук напал на жителя Новосибирской области — он хотел укусить его за ногу
Сегодня, 03:56
Вице-мэр Терешкова ответила раскритиковавшему Новосибирск Артемию Лебедеву
Вчера, 14:57
Кипяток разлился в центре Новосибирска — люди снова остались без отопления
Вчера, 10:54
В центре Новосибирска толпа с флагом Израиля устроила нелегальные бои
Вчера, 08:40
"