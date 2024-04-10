Анастасия Решетова рассказала об отношениях с психопатом

Модель отметила, что психопаты любят привлекать к своей личности внимание. Для них характерно агрессивное, подавляющее поведение. После таких выпадов психопаты будут пытаться загладить вину заботой и подарками, но это лишь временно. Манипуляции призваны усыпить бдительность партнера, который долго не будет понимать, с чем имеет дело. Решетова уверена: это не любовь.