Анастасия Решетова рассказала об отношениях с психопатом

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Анастасия Решетова, более известная как бывшая девушка рэпера Тимати, рассказала, что в ее жизни были отношения с психопатом. Модель сразу оговорилась, что речь не об отце ее сына Ратмира, пишет Newia.ru.
Решетова рассказала, что ей удалось оставить болезненный опыт в прошлом при помощи сеансов у психотерапевта.
Модель отметила, что психопаты любят привлекать к своей личности внимание. Для них характерно агрессивное, подавляющее поведение. После таких выпадов психопаты будут пытаться загладить вину заботой и подарками, но это лишь временно. Манипуляции призваны усыпить бдительность партнера, который долго не будет понимать, с чем имеет дело. Решетова уверена: это не любовь.
Анастасия познакомилась с Тимати в 2014 году. У пары родился сын, после чего они расстались, но поддерживают хорошие отношения.