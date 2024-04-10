atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Анастасия Решетова рассказала об отношениях с психопатом

Анастасия Решетова рассказала об отношениях с психопатом

10 апреля 2024, 07:41
Фото: соцсети
Решетова рассказала, что ей удалось оставить болезненный опыт в прошлом при помощи сеансов у психотерапевта.

Анастасия Решетова, более известная как бывшая девушка рэпера Тимати, рассказала, что в ее жизни были отношения с психопатом. Модель сразу оговорилась, что речь не об отце ее сына Ратмира, пишет Newia.ru.

Решетова рассказала, что ей удалось оставить болезненный опыт в прошлом при помощи сеансов у психотерапевта.

Модель отметила, что психопаты любят привлекать к своей личности внимание. Для них характерно агрессивное, подавляющее поведение. После таких выпадов психопаты будут пытаться загладить вину заботой и подарками, но это лишь временно. Манипуляции призваны усыпить бдительность партнера, который долго не будет понимать, с чем имеет дело. Решетова уверена: это не любовь.

Анастасия познакомилась с Тимати в 2014 году. У пары родился сын, после чего они расстались, но поддерживают хорошие отношения.

«Реагировать быстро»: психотерапевт рассказал, как распознать склонность к суициду
Узнать подробнее
Читайте также:
Разрыв с Бузовой, свадьба с Киркоровым: топ самых громких скандалов с блогером DAVAСтало известно, сколько новосибирцев сыграют свадьбу в День всех влюбленныхОлимпийская чемпионка из Новосибирска вернула девичью фамилию после развода
#Общество#Новосибирск#Психолог#Психологическое здоровье#Психика#Алёна Рогонова
Подпишитесь
В Новосибирской области активизировались клещи. В каких районах начали кусать
Сегодня, 03:38
В новосибирском метро закрыли три спуска — в чем причина
Сегодня, 07:46
Убийцу московского полицейского ищут в Новосибирской области
Сегодня, 06:21
Еще один эпизод появился в уголовном деле экс-директора новосибирского МУП «САХ»
Сегодня, 05:42
Сырую воду запретили пить новосибирцам из-за паводка
Сегодня, 04:18
В Новосибирской области уровень воды в реках превысил критическую отметку
8 апреля, 05:17
"