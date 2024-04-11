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Мужчина проколол колеса

«Психопат с ножом»: мужчина с тесаком прокалывал колеса у автомобилей

11 апреля 2024, 02:42
Фото: АСТ-54
Мужчина проколол колеса

Новосибирец с тесаком проколол колеса у нескольких машин

В Новосибирске рано утром произошел инцидент: мужчина с огромным ножом прокалывал колеса у машин.

Все произошло в 6:50 на улице Мясниковой в Калининском районе. У дома №30 мужчина прокалывал тесаком колеса у припаркованных автомобилей. После совершенного хулиганства, он перебежал через дорогу и уехал на автобусе №28. В руках у него был большой нож, сообщают очевидцы в соцсетях.

Как уточнили в полиции, в ведомство поступило три заявления об испорченном имуществе. В ГУ МВД устанавливают личность подозреваемого и все обстоятельства случившегося. Новосибирцы активно комментируют произошедшее в соцсетях:

«Как вариант, владелец авто ремонт в квартире сделал, а за работы не заплатил)»;

«А вместо того чтобы снимать, взять и прогнать» — «прогнать человека с ножом?))) ты сейчас серьезно?)))»;

«Какой-то психопат с таким ножом спокойно разгуливает по улице, мало ли что ему ещё в голову придёт. Жуть»;

«Работник шиномонтажа наверное. Указал, что уже пора менять зимнюю резину»;

«Ну или где то рядышком открыл шиномонтаж».

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#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Полиция#Автомобили#Эмилия Губарева#МВД#Хулиганство
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