«Психопат с ножом»: мужчина с тесаком прокалывал колеса у автомобилей

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Published Сегодня, 02:42
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Все произошло в 6:50 на улице Мясниковой в Калининском районе. У дома №30 мужчина прокалывал тесаком колеса у припаркованных автомобилей. После совершенного хулиганства, он перебежал через дорогу и уехал на автобусе №28. В руках у него был большой нож, сообщают очевидцы в соцсетях.
Как уточнили в полиции, в ведомство поступило три заявления об испорченном имуществе. В ГУ МВД устанавливают личность подозреваемого и все обстоятельства случившегося. Новосибирцы активно комментируют произошедшее в соцсетях:
«Как вариант, владелец авто ремонт в квартире сделал, а за работы не заплатил)»;
«А вместо того чтобы снимать, взять и прогнать» — «прогнать человека с ножом?))) ты сейчас серьезно?)))»;
«Какой-то психопат с таким ножом спокойно разгуливает по улице, мало ли что ему ещё в голову придёт. Жуть»;
«Работник шиномонтажа наверное. Указал, что уже пора менять зимнюю резину»;
«Ну или где то рядышком открыл шиномонтаж».