«Психопат с ножом»: мужчина с тесаком прокалывал колеса у автомобилей

Все произошло в 6:50 на улице Мясниковой в Калининском районе. У дома №30 мужчина прокалывал тесаком колеса у припаркованных автомобилей. После совершенного хулиганства, он перебежал через дорогу и уехал на автобусе №28. В руках у него был большой нож, сообщают очевидцы в соцсетях.