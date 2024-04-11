Топ-менеджеров «Уральских авиалиний» хотят уволить из-за самолета, севшего на поле

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
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Updated Сегодня, 03:50
Расследование инцидента шло семь месяцев. Как сообщают «Известия», ссылаясь на отчет Росавиации, к экстренной посадке на поле привел ряд ошибок, которые сделали пилоты. А вот причина их некомпетентности лежит в организации полетов и профподготовки пилотов.
По информации издания, под удар попали два замгендиректора — директор по качеству Алексей Фомин и директор по полетам Сергей Глазков. Именно они отвечают за безопасность. У обоих большой стаж в компании.
Несмотря на рекомендации Росавиации, окончательное решение остается за советом директоров, куда входит и Сергей Глазков.
Самих пилотов — Сергея Белова и Эдуарда Семенова — временно отстранили от полетов, отправив в отпуск без содержания.