Топ-менеджеров «Уральских авиалиний» хотят уволить из-за самолета, севшего на поле

Расследование инцидента шло семь месяцев. Как сообщают «Известия», ссылаясь на отчет Росавиации, к экстренной посадке на поле привел ряд ошибок, которые сделали пилоты. А вот причина их некомпетентности лежит в организации полетов и профподготовки пилотов.