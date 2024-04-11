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Published Сегодня, 03:48

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Updated Сегодня, 03:50

Топ-менеджеров «Уральских авиалиний» хотят уволить за инцидент в Новосибирске

Топ-менеджеров «Уральских авиалиний» хотят уволить из-за самолета, севшего на поле

11 апреля 2024, 03:48
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Топ-менеджеров «Уральских авиалиний» хотят уволить за инцидент в Новосибирске

Два топ-менеджера «Уральских авиалиний» могут покинуть свои посты из-за незапланированного приземления самолета на поле под Новосибирском.

Расследование инцидента шло семь месяцев. Как сообщают «Известия», ссылаясь на отчет Росавиации, к экстренной посадке на поле привел ряд ошибок, которые сделали пилоты. А вот причина их некомпетентности лежит в организации полетов и профподготовки пилотов.

По информации издания, под удар попали два замгендиректора — директор по качеству Алексей Фомин и директор по полетам Сергей Глазков. Именно они отвечают за безопасность. У обоих большой стаж в компании.

Несмотря на рекомендации Росавиации, окончательное решение остается за советом директоров, куда входит и Сергей Глазков.

Экстренно севший на поле под Новосибирском самолет не будут возвращать к полетам
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Самих пилотов — Сергея Белова и Эдуарда Семенова — временно отстранили от полетов, отправив в отпуск без содержания.

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