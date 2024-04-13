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Posted Вчера, 23:00

Published Вчера, 23:00

Modified Вчера, 23:00

Updated Вчера, 23:00

В этот день ребенка должна целовать только мать

Ипатий Чудотворец 13 апреля — что нельзя делать в этот день

12 апреля 2024, 23:00
Фото: Изображение Midjourney
В этот день ребенка должна целовать только мать

Новосибирцам рассказали о запретах и приметах на Ипатия Чудотворца 13 апреля

13 апреля наступит день Ипатия Чудотворца. В народе святой считается защитником от бесплодия, поэтому супруги должны выполнить ряд важных условий.

13 апреля наступит день Ипатия Чудотворца. Православная церковь чтит память священномученика Ипатия, епископа Гангрского, жившего в III веке на территории современной Турции.

Святитель Ипатий погиб от рук сторонников арианской ереси, забивших его мечами и палками. Епископ возвращался домой с Никейского собора 325 года, на котором был окончательно одобрен христианский Символ веры. Тело священномученика было выброшено в болото, однако его почитатели вытащили останки и похоронили Ипатия.

Именно в честь Ипатия Чудотворца был назван Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме, сыгравший важную роль в истории России. В нем вместе с матерью, инокиней Марфой (Марией Нагой) скрывался будущий царь и основатель династии Романовых — Михаил Федорович.

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Что нельзя делать на Ипатия Чудотворца

В народе святой считается избавителем от бесплодия, с чем связан ряд запретов. Супругам в этот день нельзя спать врозь, чтобы не навлечь беду. Запрещается ревновать близкого человека и ссориться с ним.

Поскольку плодом супружеской любви являются дети, ряд запретов касается и взаимоотношений с ними. 13 апреля мальчики и девочки должны неотлучно находиться с мамой, целовать и обнимать разрешено только родительнице. Если ребенка коснется чужой человек, то с ним обязательно случится несчастье.

Народные приметы на Ипатия Чудотворца

Со днем Ипатия Чудотворца связан и ряд примет. Прозрачные облака в этот день — к дождю, сам дождь — к дождливому лету. Молния без грома обещает, напротив, знойный сезон. Солнечный день сулит тепло.

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