Ипатий Чудотворец 13 апреля — что нельзя делать в этот день

Святитель Ипатий погиб от рук сторонников арианской ереси, забивших его мечами и палками. Епископ возвращался домой с Никейского собора 325 года, на котором был окончательно одобрен христианский Символ веры. Тело священномученика было выброшено в болото, однако его почитатели вытащили останки и похоронили Ипатия.