Ипатий Чудотворец 13 апреля — что нельзя делать в этот день

Posted Вчера, 23:00
Published Вчера, 23:00
Modified Вчера, 23:00
Updated Вчера, 23:00
13 апреля наступит день Ипатия Чудотворца. Православная церковь чтит память священномученика Ипатия, епископа Гангрского, жившего в III веке на территории современной Турции.
Святитель Ипатий погиб от рук сторонников арианской ереси, забивших его мечами и палками. Епископ возвращался домой с Никейского собора 325 года, на котором был окончательно одобрен христианский Символ веры. Тело священномученика было выброшено в болото, однако его почитатели вытащили останки и похоронили Ипатия.
Именно в честь Ипатия Чудотворца был назван Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь в Костроме, сыгравший важную роль в истории России. В нем вместе с матерью, инокиней Марфой (Марией Нагой) скрывался будущий царь и основатель династии Романовых — Михаил Федорович.
В народе святой считается избавителем от бесплодия, с чем связан ряд запретов. Супругам в этот день нельзя спать врозь, чтобы не навлечь беду. Запрещается ревновать близкого человека и ссориться с ним.
Поскольку плодом супружеской любви являются дети, ряд запретов касается и взаимоотношений с ними. 13 апреля мальчики и девочки должны неотлучно находиться с мамой, целовать и обнимать разрешено только родительнице. Если ребенка коснется чужой человек, то с ним обязательно случится несчастье.
Со днем Ипатия Чудотворца связан и ряд примет. Прозрачные облака в этот день — к дождю, сам дождь — к дождливому лету. Молния без грома обещает, напротив, знойный сезон. Солнечный день сулит тепло.