Тонированный BMW X6 без номеров забрали у новосибирца — в чем причина

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Published Сегодня, 02:34
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Госавтоинспекторы проверяли во время рейдов нарушения ПДД. Всего было выявлено 38 нарушений и эвакуировано четыре авто.
Например, у 10 машин были неправильно затонированы стекла. Водитель автомобиля BMW X6 не установил номерные знаки на транспортное средство. Кроме того, он отказался пройти медосвидетельствование. Как итог, против автомобилиста полицейские составили пять административных протоколов, а машину изъяли.
За нарушения водителя могут лишить прав, наказать штрафом или выдать административное заключение, сообщили в прокуратуре.
Напомним, ранее мы рассказали, как двоих новосибирцев лишили прав. Они состояли на учете у нарколога.