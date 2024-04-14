Тонированный BMW X6 без номеров забрали у новосибирца — в чем причина

Например, у 10 машин были неправильно затонированы стекла. Водитель автомобиля BMW X6 не установил номерные знаки на транспортное средство. Кроме того, он отказался пройти медосвидетельствование. Как итог, против автомобилиста полицейские составили пять административных протоколов, а машину изъяли.