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Водитель арестован

Водителя тонированного BMW без номеров отправили в новосибирский спецприемник

14 апреля 2024, 08:37
Фото: Прокуратура НСО
Водитель арестован
В Новосибирске водитель BMW был арестован на пять суток. Ему предъявлено обвинение по разным статьям.

Все произошло ночью 13 апреля, когда сотрудники госавтоинспекции проводили рейд в центре города. В ходе рейда были выявлены 38 нарушений ПДД и технических правил. Как результат, четыре автомобиля были отправлены на штрафстоянку из-за нарушений, в том числе тонировку и отказ от медицинского освидетельствования.

Одной из остановленных машин был автомобиль BMW X6 с тонированными стеклами и без номерных знаков. Водитель был доставлен в местный полицейский участок, где ему были составлены административные протоколы за неповиновение законному требованию полицейского и препятствие исполнению их служебных обязанностей. Автомобиль отправили на специальную стоянку.

Суд 14 апреля рассмотрел административные дела автомобилиста. Его арестовали на пять суток.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Водитель#Прокуратура#Арест#ПДД
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