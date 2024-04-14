Водителя тонированного BMW без номеров отправили в новосибирский спецприемник

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Published Сегодня, 08:37
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Все произошло ночью 13 апреля, когда сотрудники госавтоинспекции проводили рейд в центре города. В ходе рейда были выявлены 38 нарушений ПДД и технических правил. Как результат, четыре автомобиля были отправлены на штрафстоянку из-за нарушений, в том числе тонировку и отказ от медицинского освидетельствования.
Одной из остановленных машин был автомобиль BMW X6 с тонированными стеклами и без номерных знаков. Водитель был доставлен в местный полицейский участок, где ему были составлены административные протоколы за неповиновение законному требованию полицейского и препятствие исполнению их служебных обязанностей. Автомобиль отправили на специальную стоянку.
Суд 14 апреля рассмотрел административные дела автомобилиста. Его арестовали на пять суток.