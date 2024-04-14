Водителя тонированного BMW без номеров отправили в новосибирский спецприемник

Одной из остановленных машин был автомобиль BMW X6 с тонированными стеклами и без номерных знаков. Водитель был доставлен в местный полицейский участок, где ему были составлены административные протоколы за неповиновение законному требованию полицейского и препятствие исполнению их служебных обязанностей. Автомобиль отправили на специальную стоянку.