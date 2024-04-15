За неделю школы Новосибирска приняли 10 тысяч заявлений в 1 классы

Прием стартовал 1 апреля. Некоторые школы очень популярны у родителей. Так, в одной из школ в первый день собралась толпа желающих отдать своих детей именно в нее.



Если у вас возникли проблемы с записью ребенка в 1 класс, то сообщайте об этом в редакцию через бота в ТГ: @Atasinfo_bot