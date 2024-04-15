За неделю школы Новосибирска приняли 10 тысяч заявлений в 1 классы

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Новосибирские родители активно записывают своих детей в 1 классы школ. Как рассказал в ходе оперативного совещания 15 апреля врио мэра города Олег Клемешов, за минувшую неделю принято почти 10 тысяч заявлений.
Сейчас в списках — больше 20,7 тысяч человек. Больше 16,5 тысячи представителей будущих первоклассников выбрали дистанционный способ и подали заявления при помощи сайта «Госуслуги».
Прием стартовал 1 апреля. Некоторые школы очень популярны у родителей. Так, в одной из школ в первый день собралась толпа желающих отдать своих детей именно в нее.
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