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НОВАТ покажет легендарный балет «Корсар» в новой редакции. Что изменилось?

НОВАТ покажет легендарный балет «Корсар» в новой редакции. Что изменилось?

16 апреля 2024, 08:34
Фото: vk.com/novat_nsk
Автором новой редакции выступил балетмейстер из Санкт-Петербурга Александр Омар.

В НОВАТе покажут балет «Корсар» в новой редакции, сообщила пресс-служба театра. Премьеры состоятся 18, 19 и 20 апреля. Автором новой редакции выступил балетмейстер из Санкт-Петербурга Александр Омар.

В новой версии балетмейстер внёс изменения, чтобы придать классическому произведению больше динамики и зрелищности. Он пересмотрел хореографию и дополнил сценическое оформление спецэффектами и видеопроекцией, чтобы создать новый опыт для зрителей.

«Корсар» был первым балетом, который поставили в Новосибирском театре оперы и балета в 1946 году.

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Как отметили в НОВАТе, в основу балета «Корсар» легла поэма Джорджа Байрона.

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#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#Новат#Балет
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