НОВАТ покажет легендарный балет «Корсар» в новой редакции. Что изменилось?

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
В НОВАТе покажут балет «Корсар» в новой редакции, сообщила пресс-служба театра. Премьеры состоятся 18, 19 и 20 апреля. Автором новой редакции выступил балетмейстер из Санкт-Петербурга Александр Омар.
В новой версии балетмейстер внёс изменения, чтобы придать классическому произведению больше динамики и зрелищности. Он пересмотрел хореографию и дополнил сценическое оформление спецэффектами и видеопроекцией, чтобы создать новый опыт для зрителей.
«Корсар» был первым балетом, который поставили в Новосибирском театре оперы и балета в 1946 году.
Как отметили в НОВАТе, в основу балета «Корсар» легла поэма Джорджа Байрона.