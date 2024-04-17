atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:09

Updated Сегодня, 04:09

Суд закрыл на три месяца доставку «Лососнем» под Новосибирском

15 новосибирцев отравились роллами в доставке. Ее закрыли на три месяца

17 апреля 2024, 04:07
Фото: 1MI

Суд закрыл на три месяца доставку «Лососнем» под Новосибирском

Предприниматель признана виновной в несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований. В качестве наказания работу доставки приостановили на 90 суток.

15 потребителей блюд из доставки роллов и суши «Лососнем» подхватили острую кишечную инфекцию. Как сообщает пресс-служба регионального Управления судебного департамента, ИП Светлана Шевелена признана виновной в несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований. В качестве наказания работу доставки приостановили на 90 суток.

Проверка Роспотребнадзора показала, что при приготовлении блюд в общепите нарушали технологию, сырье и готовая еда пересекались в одном месте. Проверяющие не нашли журнала осмотра персонала, не было бактерицидного оборудования. Также сотрудники не фиксировали температуру и влажность в местах хранения сырья и готовой продукции.

37 новосибирцев заразились сальмонеллезом от роллов. Как не повторить их судьбу?
Узнать подробнее

Суши и роллы довольно часто становятся поводом для проверок новосибирского общепита. Так, в марте 37 человек подхватили сальмонеллез после потребления продукции «Японори Суши». Тогда работу заведения приостановили на 60 суток.

Читайте также:
Отравились 37 человек. Что сделали с доставкой роллов после вспышки сальмонеллезаБольше 10 новосибирцев попали в больницу из-за острого травления ролламиСуд решил не штрафовать производителя роллов, которыми массово отравились новосибирцы
#Алёна Рогонова#Новосибирск#Здоровье
Подпишитесь
В Новосибирске депутаты горсовета назвали имя нового мэра
Вчера, 05:39
«Это моя внутренняя победа»: депутат Украинцев об итогах выборов мэра Новосибирска
Вчера, 06:34
О первых шагах на посту мэра Новосибирска высказался Максим Кудрявцев
Вчера, 05:43
Список 25 опасных новосибирских дорог опубликовали в ГУ МЧС
Вчера, 01:35
Губернатор запретил мигрантам работать таксистами в Новосибирской области
15 апреля, 08:24
Стало известно, кто снес трактором нелегальные торговые точки в Новосибирске
15 апреля, 09:04
"