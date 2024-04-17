15 новосибирцев отравились роллами в доставке. Ее закрыли на три месяца

Проверка Роспотребнадзора показала, что при приготовлении блюд в общепите нарушали технологию, сырье и готовая еда пересекались в одном месте. Проверяющие не нашли журнала осмотра персонала, не было бактерицидного оборудования. Также сотрудники не фиксировали температуру и влажность в местах хранения сырья и готовой продукции.