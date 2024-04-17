15 новосибирцев отравились роллами в доставке. Ее закрыли на три месяца

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
15 потребителей блюд из доставки роллов и суши «Лососнем» подхватили острую кишечную инфекцию. Как сообщает пресс-служба регионального Управления судебного департамента, ИП Светлана Шевелена признана виновной в несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований. В качестве наказания работу доставки приостановили на 90 суток.
Проверка Роспотребнадзора показала, что при приготовлении блюд в общепите нарушали технологию, сырье и готовая еда пересекались в одном месте. Проверяющие не нашли журнала осмотра персонала, не было бактерицидного оборудования. Также сотрудники не фиксировали температуру и влажность в местах хранения сырья и готовой продукции.
Суши и роллы довольно часто становятся поводом для проверок новосибирского общепита. Так, в марте 37 человек подхватили сальмонеллез после потребления продукции «Японори Суши». Тогда работу заведения приостановили на 60 суток.