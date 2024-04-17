Названа причина экстренной отмены рейса из Новосибирска в Дубай

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
В среду, 17 апреля, объявлено об отмене рейса авиакомпании Flydubai из новосибирского аэропорта Толмачево в Объединенные Арабские Эмираты. Это связана с разгулом стихии — на ОАЭ обрушились сильнейшие ливни, аэропорт Дубая не принимает самолеты, взлетная полоса залита водой.
Согласно прогнозам метеорологов, дожди продолжатся сегодня.
Новосибирские туристы, купившие пакетные туры, пребывают в неведении о судьбе своего отпуска. Туроператоры не могут предоставить никакой внятной информации. Если вы попали в неприятную ситуацию, вызванную отменой рейса, сообщайте в редакцию «Атас.Инфо».