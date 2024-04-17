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Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:08

Updated Сегодня, 04:08

Когда объявят о возобновлении авиасообщения с ОАЭ, неизвестно

Названа причина экстренной отмены рейса из Новосибирска в Дубай

17 апреля 2024, 04:06
Фото: atas.info
Когда объявят о возобновлении авиасообщения с ОАЭ, неизвестно
Из-за непогоды закрыт принимающий аэропорт, когда будет объявлено о возобновлении полетов, пока неизвестно

В среду, 17 апреля, объявлено об отмене рейса авиакомпании Flydubai из новосибирского аэропорта Толмачево в Объединенные Арабские Эмираты. Это связана с разгулом стихии — на ОАЭ обрушились сильнейшие ливни, аэропорт Дубая не принимает самолеты, взлетная полоса залита водой.

Согласно прогнозам метеорологов, дожди продолжатся сегодня.

Новосибирские туристы, купившие пакетные туры, пребывают в неведении о судьбе своего отпуска. Туроператоры не могут предоставить никакой внятной информации. Если вы попали в неприятную ситуацию, вызванную отменой рейса, сообщайте в редакцию «Атас.Инфо».

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#Транспорт#Новосибирск#Толмачево#Отмена#Рейс#Дубай#ОАЭ
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