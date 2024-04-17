Названа причина экстренной отмены рейса из Новосибирска в Дубай

Новосибирские туристы, купившие пакетные туры, пребывают в неведении о судьбе своего отпуска. Туроператоры не могут предоставить никакой внятной информации. Если вы попали в неприятную ситуацию, вызванную отменой рейса, сообщайте в редакцию «Атас.Инфо».