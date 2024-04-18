В 2024 году в оздоровительных лагерях Новосибирской области отдохнут 122 тысячи детей

В целом на подготовку и проведение летней кампании, — в том числе, на развитие социальной инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей, повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и детей, повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей, приобретение путевок и оплату питания в лагерях с дневным пребыванием и т. д. — в Новосибирской области направлено порядка 1,1 млрд рублей. В настоящее время в районах области идет активная подготовка к летней оздоровительной кампании и открытию детских лагерей.