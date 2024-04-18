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В Новосибирской области начинается подготовка к летней оздоровительной кампании детей

В 2024 году в оздоровительных лагерях Новосибирской области отдохнут 122 тысячи детей

18 апреля 2024, 11:31
Фото: Правительство Новосибирской области
В Новосибирской области начинается подготовка к летней оздоровительной кампании детей

В оздоровительных лагерях Новосибирской области отдохнут более 120 тысяч детей

В Новосибирской области начинается подготовка к летней оздоровительной кампании детей. В лагерях отдохнут 122 тысячи несовершеннолетних, что на тысячу превышает аналогичные показатели 2023 года.

Основные вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании были рассмотрены на заседании межведомственной комиссии Новосибирской области по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, прошедшей под председательством заместителя Губернатора Сергея Нелюбова.

«До старта оздоровительной кампании остается менее двух месяцев. В этом году намечается тенденция к увеличению количества отдохнувших и оздоровившихся ребят. При этом летний отдых детей должен быть безопасным, качественным и интересным», — подчеркнул Сергей Нелюбов, открывая заседание.

Для полноценного отдыха детей важно организовать как полезное и качественное питание и занятия по интересам, так и высокий уровень медицинского обслуживания и предупреждения заболеваемости подопечных лагерей. В числе ключевых задач летней оздоровительной кампании — сохранение сети детских лагерей и реализация программ по повышению квалификации персонала и организации воспитательной деятельности.

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Как доложила заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова, в этом году наблюдается рост показателей по ряду направлений — отдохнет больше детей, откроется больше лагерей. Первый заезд состоится уже 27 мая в 1012 оздоровительных организаций. Одним из них станет новый детский лагерь в Искитимском районе. Приоритетным для региональных властей направлением остается организация отдыха детей отдельных категорий — детей участников СВО и военнослужащих, сотрудников ОПК, детей-инвалидов, юных гостей региона из ЛНР.

 

Кроме того, заместителем Губернатора был сделан акцент на вопросы трудоустройства несовершеннолетних. В нынешнем сезоне планируется трудоустроить более 6 тысяч детей.

 

В целом на подготовку и проведение летней кампании, — в том числе, на развитие социальной инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей, повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и детей, повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей, приобретение путевок и оплату питания в лагерях с дневным пребыванием и т. д. — в Новосибирской области направлено порядка 1,1 млрд рублей. В настоящее время в районах области идет активная подготовка к летней оздоровительной кампании и открытию детских лагерей.

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#Александр Ляхов#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Правительство#Отдых#Лето#Сергей Нелюбов
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