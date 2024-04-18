Житель Новокузнецка похитил деньги у новосибирских квартиросъемщиков — что его ждет

По версии следственных органов, с мая по сентябрь прошлого года житель Новокузнецка выставлял на тематических ресурсах объявления о сдаче жилья в аренду. После того, как ему начинали звонить люди, он убеждал их совершить предварительную оплату или внести залог. После перевода денежных средств на указанные счета мошенник обрывал все контакты с людьми.