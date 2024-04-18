Житель Новокузнецка похитил деньги у новосибирских квартиросъемщиков — что его ждет

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
По версии следственных органов, с мая по сентябрь прошлого года житель Новокузнецка выставлял на тематических ресурсах объявления о сдаче жилья в аренду. После того, как ему начинали звонить люди, он убеждал их совершить предварительную оплату или внести залог. После перевода денежных средств на указанные счета мошенник обрывал все контакты с людьми.
«Мужчина мог таким образом похитить денежные средства у людей, проживающих в Новосибирской, Кемеровской, Ленинградской, Иркутской областях, а также в Республике Бурятия. Ему предъявлено обвинение в совершении 34 эпизодов мошенничества», — рассказала Atas.Info сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Аягоз Ашимова.
В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Новокузнецка для рассмотрения по существу.