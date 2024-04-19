Для репетиций парада Победы перекроют центр Новосибирска

В Новосибирске во время тренировок военнослужащих Сибирского военного округа перед традиционным парадом Победы три раза перекроют улицы в центре города. В опубликованном на официальном сайте мэрии постановлении говорится, что ограничения для пешеходов и движения транспорта будут действовать 4, 7 и 8 мая.