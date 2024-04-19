Для репетиций парада Победы перекроют центр Новосибирска

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В Новосибирске во время тренировок военнослужащих Сибирского военного округа перед традиционным парадом Победы три раза перекроют улицы в центре города. В опубликованном на официальном сайте мэрии постановлении говорится, что ограничения для пешеходов и движения транспорта будут действовать 4, 7 и 8 мая.
Для беспрепятственного проезда военной техники и прохождения пеших колонн планируется перекрыть некоторые участки Красного проспекта и улиц Ленина, Орджоникидзе, Горького и Чаплыгина.
Четная сторона улицы Ипподромской в момент репетиций будет закрыта от улицы Военной и до улицы Фрунзе. Кроме того, владельцам автомобилей запретят парковаться на площади Ленина, и на некоторых других улицах Центрального района.
В мэрии не исключили, что специально созданный для контроля за порядком в дни репетиций оперативный штаб областного управления полиции может принять решение о временном закрытии для пассажиров станции метрополитена «Площадь Ленина».
Точно такие же меры будут действовать и 9 мая.