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Программу празднования 95-летия Октябрьского района раскрыли новосибирцам

95-летие Октябрьского района отметят в Новосибирске

25 апреля 2024, 09:29
Фото: atas.info

Программу празднования 95-летия Октябрьского района раскрыли новосибирцам

Круглую дату на Михайловской набережной отметят эстафетой и праздничным концертом, следует из сообщения мэрии.

В Новосибирске в пятницу, 26 апреля, отпразднуют 95-летие с момента образования Октябрьского района. Все праздничные мероприятия в честь юбилея пройдут на Октябрьской набережной, рассказали в пресс-центре мэрии.

Уже в 14 часов стартует сороковая по счету легкоатлетическая эстафета, названная именем поэта и участника Великой Отечественной войны Бориса Богаткова. Предполагается, что в массовых забегах примут участие более восьми сотен спортсменов всех возрастов. Свои команды выставят школы, институты, общественные организации, работающие в Октябрьском районе предприятия и силовые структуры.

В торжественной церемонии открытия примет участие знаменитый фехтовальщик Вениамин Решетников, гости из мэрии и спортсмены-ветераны.

А с 13.30 и до 15.00 на главной сцене Михайловской набережной пройдет большой концерт с участием коллективов Октябрьского отдела полиции, местных детских садов, школ и лицеев. Также в эстрадной программе выступят группы Rivers, «Бродячие музыканты», Happy KIDS, Лиза Волошина и бард Ольга Большакова.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Юбилей#Михайловская набережная#Эстафета#Октябрьский район#Праздничный концерт
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