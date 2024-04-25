95-летие Октябрьского района отметят в Новосибирске

Уже в 14 часов стартует сороковая по счету легкоатлетическая эстафета, названная именем поэта и участника Великой Отечественной войны Бориса Богаткова. Предполагается, что в массовых забегах примут участие более восьми сотен спортсменов всех возрастов. Свои команды выставят школы, институты, общественные организации, работающие в Октябрьском районе предприятия и силовые структуры.