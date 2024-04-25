95-летие Октябрьского района отметят в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В Новосибирске в пятницу, 26 апреля, отпразднуют 95-летие с момента образования Октябрьского района. Все праздничные мероприятия в честь юбилея пройдут на Октябрьской набережной, рассказали в пресс-центре мэрии.
Уже в 14 часов стартует сороковая по счету легкоатлетическая эстафета, названная именем поэта и участника Великой Отечественной войны Бориса Богаткова. Предполагается, что в массовых забегах примут участие более восьми сотен спортсменов всех возрастов. Свои команды выставят школы, институты, общественные организации, работающие в Октябрьском районе предприятия и силовые структуры.
В торжественной церемонии открытия примет участие знаменитый фехтовальщик Вениамин Решетников, гости из мэрии и спортсмены-ветераны.
А с 13.30 и до 15.00 на главной сцене Михайловской набережной пройдет большой концерт с участием коллективов Октябрьского отдела полиции, местных детских садов, школ и лицеев. Также в эстрадной программе выступят группы Rivers, «Бродячие музыканты», Happy KIDS, Лиза Волошина и бард Ольга Большакова.