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Названа дата начала навигации на Оби в Новосибирске

Названа дата начала навигации на Оби в Новосибирске

18 апреля 2024, 10:59
Фото: atas.info
Пассажирские перевозки начнутся 28 апреля, в этот день на Михайловской набережной и на борту теплоходов пройдет праздничная программа, рассказали в компании «Речфлот».

Сезон навигации на реке Обь в Новосибирске стартует в воскресенье, 28 апреля. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала сотрудница компании «Речфлот» Екатерина Стадник.

В этот день на Михайловской набережной пройдет большая праздничная программа, посвященная началу движения речного транспорта. В подготовке праздника «Речфлоту» помогали сотрудники музея Новосибирска. Мероприятия пройдут в том числе и на борту теплоходов — в виде увлекательных экскурсий.

Екатерина Стадник также рассказала, что в настоящий момент специалисты компании «Речфлот» занимаются реконструкцией теплохода «Новосибирск»: после завершения работ на речном судне появятся благоустроенные каюты. В планах компании — с 2025 года открыть круизные рейсы по Оби.

Например, можно будет отправиться в путешествие с одной ночевкой на теплоходе в село Завьялово близ Караканского бора, или съездить на три дня в Томск, либо в Камень-на-Оби.

Сейчас у «Речфлота» в эксплуатации находятся шесть речных судов. В 2023 году услугами перевозчика воспользовались четверть миллиона пассажиров.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Михайловская набережная#Обь#Навигация#Пассажирские перевозки#Теплоходы
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