Названа дата начала навигации на Оби в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Сезон навигации на реке Обь в Новосибирске стартует в воскресенье, 28 апреля. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала сотрудница компании «Речфлот» Екатерина Стадник.
В этот день на Михайловской набережной пройдет большая праздничная программа, посвященная началу движения речного транспорта. В подготовке праздника «Речфлоту» помогали сотрудники музея Новосибирска. Мероприятия пройдут в том числе и на борту теплоходов — в виде увлекательных экскурсий.
Екатерина Стадник также рассказала, что в настоящий момент специалисты компании «Речфлот» занимаются реконструкцией теплохода «Новосибирск»: после завершения работ на речном судне появятся благоустроенные каюты. В планах компании — с 2025 года открыть круизные рейсы по Оби.
Например, можно будет отправиться в путешествие с одной ночевкой на теплоходе в село Завьялово близ Караканского бора, или съездить на три дня в Томск, либо в Камень-на-Оби.
Сейчас у «Речфлота» в эксплуатации находятся шесть речных судов. В 2023 году услугами перевозчика воспользовались четверть миллиона пассажиров.