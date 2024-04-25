atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

В Ленинском районе Новосибирска школьник угодил под машину

Ребенка увезли в больницу после ДТП на «зебре» в Новосибирске

25 апреля 2024, 11:13
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД Новосибирска

В Ленинском районе Новосибирска школьник угодил под машину

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Ленинском районе, пострадавший с травмами в больнице, рассказали в отделе пропаганды городской ГИБДД.

В Новосибирске в четверг, 25 апреля около полудня, женщина 1981 года рождения, управлявшая автомобилем Toyota Aqua сбила мальчика. Автоинцидент произошел, когда ребенок попытался перейти дорогу по переходу, обозначенному только зеброй.

ДТП случилось на улице Оборонная возле дома № 19 на Полтавской. Родившийся в 2012 году пострадавший был оперативно доставлен в больницу, характер и тяжесть полученных им травм сейчас уточняется, рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД.

На место автоаварии прибыл экипаж дорожно-постовой службы, сотрудники которой опросили свидетелей и участников происшествия. Сейчас устанавливается виновник данного дорожно-транспортного происшествия.

Читайте также:
Инновационные светофоры установят в Новосибирске Инновационные светофоры установят в НовосибирскеО состоянии пассажиров маршрутки, расхлеставшейся в ДТП, рассказали в Минздраве Стали известны подробности ДТП с маршруткой и газелью под Новосибирском
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Гибдд#Травмы
Подпишитесь
Новая тротуарная плитка развалилась в Новосибирске: кто ее укладывал
Сегодня, 07:02
Тысячу рублей к празднику подарит юбилярам- ветеранам ВОВ мэрия Новосибирска
Сегодня, 07:49
Появилось видео ДТП с «ГАЗелью» под Новосибирском
Сегодня, 06:54
Мигрантов-уклонистов массово отлавливают на автомойках Новосибирска
Сегодня, 06:15
Ужасными дорогами Новосибирской области заинтересовался Бастрыкин
Вчера, 08:06
Мост на плотине ГЭС разрушается во время паводка в Новосибирске
23 апреля, 08:55
"