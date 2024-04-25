Ребенка увезли в больницу после ДТП на «зебре» в Новосибирске

ДТП случилось на улице Оборонная возле дома № 19 на Полтавской. Родившийся в 2012 году пострадавший был оперативно доставлен в больницу, характер и тяжесть полученных им травм сейчас уточняется, рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД.