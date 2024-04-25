Ребенка увезли в больницу после ДТП на «зебре» в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В Новосибирске в четверг, 25 апреля около полудня, женщина 1981 года рождения, управлявшая автомобилем Toyota Aqua сбила мальчика. Автоинцидент произошел, когда ребенок попытался перейти дорогу по переходу, обозначенному только зеброй.
ДТП случилось на улице Оборонная возле дома № 19 на Полтавской. Родившийся в 2012 году пострадавший был оперативно доставлен в больницу, характер и тяжесть полученных им травм сейчас уточняется, рассказали в городском отделе пропаганды ГИБДД.
На место автоаварии прибыл экипаж дорожно-постовой службы, сотрудники которой опросили свидетелей и участников происшествия. Сейчас устанавливается виновник данного дорожно-транспортного происшествия.