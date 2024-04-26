Диктант Победы 2024: ответы на тесты к 26 апреля на официальном сайте

Официальное начало мероприятия — 26 апреля в 13:00 по новосибирскому времени. Вопросы в тестах связаны не только с битвами и основными датами Великой Отечественной войны, как думают многие потенциальные участники. Например, в одном из тренировочных заданий новосибирцы должны угадать фильм режиссера Алексея Германа, в котором снялся актер Юрий Никулин. Каждое задание имеет свою сложность, но не требует энциклопедических знаний.