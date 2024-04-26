Диктант Победы 2024: ответы на тесты к 26 апреля на официальном сайте

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Published Сегодня, 04:46
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Диктант Победы — это национальная акция, связанная с событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Она не только проверяет знание исторических дат и уровень знания военной истории, но и объединяет всех россиян вокруг уважения к исторической памяти.
Первое мероприятие состоялось 7 мая 2019 года в честь 74-й годовщины Победы над Германией. Тогда диктант написали 150 тысяч человек. Это стало поводом для ежегодного проведения Диктанта Победы.
Официальное начало мероприятия — 26 апреля в 13:00 по новосибирскому времени. Вопросы в тестах связаны не только с битвами и основными датами Великой Отечественной войны, как думают многие потенциальные участники. Например, в одном из тренировочных заданий новосибирцы должны угадать фильм режиссера Алексея Германа, в котором снялся актер Юрий Никулин. Каждое задание имеет свою сложность, но не требует энциклопедических знаний.
Вопросы вы узнаете только при прохождении теста, поэтому ответов на них заранее вы не найдете. Лучше довериться своим знаниям и пройти диктант самостоятельно. Онлайн-результаты вы узнаете сразу. Если вы пишите тест очно, то они станут известны в мае.