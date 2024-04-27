Лазарева суббота 27 апреля: что категорически нельзя делать новосибирцам сегодня

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В этот день христиане вспоминают одно из чудес Христа — воскрешение Лазаря «во славу Божию». Праведник был уже погребен, когда Иисус добрался до Вифании. После вознесений молитв Лазарь вышел из пещеры, и люди уверовали Христа.
Напомним, вербы символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали Христа жители Иерусалима.
Также стоит иметь ввиду, что сейчас продолжается Великий пост, и все ограничения сохраняются. Но в Лазареву субботу допускается употребление в пищу рыбной икры, а в Вербное воскресенье — рыбы.
В Лазареву субботу запрещен тяжелый труд, все дела стоит отложить, включая в огороде. Но и предаваться веселью в этот день нельзя. Стоит провести время в спокойной обстановке, помочь нуждающимся. Нельзя ссориться, затевать конфликты или участвовать в них.
По погоде в этот день можно судить о будущем урожае и даже прогнозировать похолодание. Так, если идет сильный дождь, то урожай будет хорошим. Быстро бегущие по небу облака предвещают затяжное похолодание. Ясная и солнечная погода предвещает заморозки.