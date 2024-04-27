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Лазарева суббота 27 апреля: что категорически нельзя делать новосибирцам сегодня

Лазарева суббота 27 апреля: что категорически нельзя делать новосибирцам сегодня

27 апреля 2024, 06:01
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
27 апреля считается Лазаревой субботой. День предшествует Вербному воскресенью. Существует ряд устоявшихся правил, как стоит его провести, а что категорически нельзя делать.

Что за Лазарева суббота?

В этот день христиане вспоминают одно из чудес Христа — воскрешение Лазаря «во славу Божию». Праведник был уже погребен, когда Иисус добрался до Вифании. После вознесений молитв Лазарь вышел из пещеры, и люди уверовали Христа.

Что нужно делать в Лазареву субботу?

Как ранее рассказал Atas.info новосибирский священнослужитель, 27 апреля верующим нужно прийти в храмы. В этот день срывают и освящают вербы. Сделать это можно на вечерних богослужениях, которые начинаются с 17 часов.

Напомним, вербы символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали Христа жители Иерусалима.

Что нельзя делать в Лазареву субботу?

Также стоит иметь ввиду, что сейчас продолжается Великий пост, и все ограничения сохраняются. Но в Лазареву субботу допускается употребление в пищу рыбной икры, а в Вербное воскресенье — рыбы.

В Лазареву субботу запрещен тяжелый труд, все дела стоит отложить, включая в огороде. Но и предаваться веселью в этот день нельзя. Стоит провести время в спокойной обстановке, помочь нуждающимся. Нельзя ссориться, затевать конфликты или участвовать в них.

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Народные приметы на Лазареву субботу

По погоде в этот день можно судить о будущем урожае и даже прогнозировать похолодание. Так, если идет сильный дождь, то урожай будет хорошим. Быстро бегущие по небу облака предвещают затяжное похолодание. Ясная и солнечная погода предвещает заморозки.

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