Лазарева суббота 27 апреля: что категорически нельзя делать новосибирцам сегодня

В Лазареву субботу запрещен тяжелый труд, все дела стоит отложить, включая в огороде. Но и предаваться веселью в этот день нельзя. Стоит провести время в спокойной обстановке, помочь нуждающимся. Нельзя ссориться, затевать конфликты или участвовать в них.