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Published Сегодня, 11:04

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Updated Сегодня, 11:06

Стенд Новосибирской области на Международной выставке-форуме «Россия»

Регионы благодарят Владимира Путина за продление выставки-форума «Россия»

27 апреля 2024, 11:04
Фото: t.me/novasiberia
Стенд Новосибирской области на Международной выставке-форуме «Россия»
В Москве на ВДНХ продолжает работу Международная выставка-форум «Россия».

По решению президента РФ Владимира Путина, она будет действовать дольше, чем планировали изначально. Из-за повышенного спроса и интереса посетителей, познакомиться с культурой российских регионов можно до 8 июля 2024 года.

Губернаторы благодарят президента за возможность презентовать свои регионы на популярной площадке. Так, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил возможность представить достижения в разных сферах, привлечь туристов, о чем он сообщил президенту РФ в ходе рабочей встречи.

«Петербург организовал один из самых креативных, технологичных и популярных стендов на выставке. В мае рассчитываем принять трехмиллионного посетителя», — сказал Беглов.

27 мая в День города в историческом парке «Россия — Моя история» в Северной столице откроется мультимедийная выставка-путешествие «Мой Петербург».

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Международная выставка-форум «Россия» работает на ВДНХ в Москве с 4 ноября, посетителями стали больше 10 млн человек. Экспозиция Новосибирской области организована по распоряжению губернатора Андрея Травникова.

С приходом весны стенд Новосибирской области на выставке-форуме «Россия» обновили. Место ордынской ели и интерактивного сноуборда заняли сибирские первоцветы и масштабные изображения знаковых достопримечательностей Новосибирска. Зрители оценили картину с изображением НОВАТа, составленную из 2 тысяч кубиков Рубика.

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