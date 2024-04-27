Регионы благодарят Владимира Путина за продление выставки-форума «Россия»

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
По решению президента РФ Владимира Путина, она будет действовать дольше, чем планировали изначально. Из-за повышенного спроса и интереса посетителей, познакомиться с культурой российских регионов можно до 8 июля 2024 года.
Губернаторы благодарят президента за возможность презентовать свои регионы на популярной площадке. Так, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов оценил возможность представить достижения в разных сферах, привлечь туристов, о чем он сообщил президенту РФ в ходе рабочей встречи.
«Петербург организовал один из самых креативных, технологичных и популярных стендов на выставке. В мае рассчитываем принять трехмиллионного посетителя», — сказал Беглов.
27 мая в День города в историческом парке «Россия — Моя история» в Северной столице откроется мультимедийная выставка-путешествие «Мой Петербург».
Международная выставка-форум «Россия» работает на ВДНХ в Москве с 4 ноября, посетителями стали больше 10 млн человек. Экспозиция Новосибирской области организована по распоряжению губернатора Андрея Травникова.
С приходом весны стенд Новосибирской области на выставке-форуме «Россия» обновили. Место ордынской ели и интерактивного сноуборда заняли сибирские первоцветы и масштабные изображения знаковых достопримечательностей Новосибирска. Зрители оценили картину с изображением НОВАТа, составленную из 2 тысяч кубиков Рубика.