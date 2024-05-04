Уборщиков за 16 млн ищут для ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

Подрядчик, то есть та клининговая компания, которую выберут в ходе конкурса, обязан делать постоянную уборку ЛДС «Сибирь». Наводить порядок надо как внутри дворца, где площадь свыше 18 тысяч квадратов, так и снаружи, где площадь 9 тысяч кв. метров.