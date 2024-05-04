Уборщиков за 16 млн ищут для ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Подрядчик, то есть та клининговая компания, которую выберут в ходе конкурса, обязан делать постоянную уборку ЛДС «Сибирь». Наводить порядок надо как внутри дворца, где площадь свыше 18 тысяч квадратов, так и снаружи, где площадь 9 тысяч кв. метров.
В обязанности подрядчика также входит полив клумбы, уход за территорией (где-то нужно побелить, а где-то покосить траву, а зимой убирать снег).
Контракт заключат с 1 июня 2024 по 30 июня 2025 года. Как следует из документации закупки, предложенная сумма составляет 16 млн рублей. Заявку для конкурса можно отправить до 13 мая включительно.