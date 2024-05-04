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Стадиону требуется уборка

Уборщиков за 16 млн ищут для ЛДС «Сибирь» в Новосибирске

4 мая 2024, 11:47
Фото: 1MI
Стадиону требуется уборка
В Новосибирске открыли конкурс по поиску подрядчиков для уборки дворца спорта, о чем сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчик, то есть та клининговая компания, которую выберут в ходе конкурса, обязан делать постоянную уборку ЛДС «Сибирь». Наводить порядок надо как внутри дворца, где площадь свыше 18 тысяч квадратов, так и снаружи, где площадь 9 тысяч кв. метров.

В обязанности подрядчика также входит полив клумбы, уход за территорией (где-то нужно побелить, а где-то покосить траву, а зимой убирать снег).

Контракт заключат с 1 июня 2024 по 30 июня 2025 года. Как следует из документации закупки, предложенная сумма составляет 16 млн рублей. Заявку для конкурса можно отправить до 13 мая включительно.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#ЛДС#Госзакупки#Уборка#Подрядчик#ЛДС "Сибирь"
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