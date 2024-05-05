О нашествии ежей в окрестностях Академгородка предупреждают новосибирцев

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:25
Updated Сегодня, 04:25
По вечерам и ночью на проезжей части улиц Полевая, Российская и Шатурская в микрорайоне Щ замечено большое количество ежей. В местном паблике водителей призывают быть осторожными, чтобы не раздавить вышедших из зимней спячки лесных жителей.
Ежи обычно просыпаются в конце апреля и начинают активно мигрировать к влажным местам и водоемам, где можно найти корм. В рационе ежей преобладают личинки, черви, пауки, лакомством для них служит икра лягушек.
В поисках пищи ежи часто приходят и на так называемый Утиный пруд в Академгородке. На него уже вернулись после зимовки птицы, что там происходит, смотрите в нашем фоторепортаже.