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Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:25

Updated Сегодня, 04:25

Милые существа часто переносят различные опасные для человека заболевания

О нашествии ежей в окрестностях Академгородка предупреждают новосибирцев

5 мая 2024, 04:23
Фото: freepik.com
Милые существа часто переносят различные опасные для человека заболевания
Колючие ночные жители выходят на дороги и могут погибнуть под колесами машин, сообщают в соцсетях местные жители.

По вечерам и ночью на проезжей части улиц Полевая, Российская и Шатурская в микрорайоне Щ замечено большое количество ежей. В местном паблике водителей призывают быть осторожными, чтобы не раздавить вышедших из зимней спячки лесных жителей.

Ежи обычно просыпаются в конце апреля и начинают активно мигрировать к влажным местам и водоемам, где можно найти корм. В рационе ежей преобладают личинки, черви, пауки, лакомством для них служит икра лягушек.

В поисках пищи ежи часто приходят и на так называемый Утиный пруд в Академгородке. На него уже вернулись после зимовки птицы, что там происходит, смотрите в нашем фоторепортаже.

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#Новосибирск#Академгородок#Соцсети#Миграция#Ежи
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