Что грозит 15-летнему новосибирцу за изнасилование ребенка — эксперты

Адвокат, кандидат педагогических наук Алексей Шульга в беседе в корреспондентом назвал ситуацию «очень непростой и неприятной». Эксперт, чье направление профессиональной деятельности — криминологическая ювенология, считает, что дело должно быть тщательно изучено с применением психолого-педагогического анализа как потерпевшей стороны, так и подозреваемого. При всем негативном отношении обществе к преступлениям против малолетних, нужно осознавать, что преступником выступает тоже ребенок, пусть и взрослый. При этом у него есть правовой статус, и он должен отвечать за свои поступки.