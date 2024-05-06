Что грозит 15-летнему новосибирцу за изнасилование ребенка — эксперты

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
6 мая стало известно о задержании 15-летнего жителя Ордынского района. Его подозревают в изнасиловании 8-летней местной жительницы. Ранее подросток в поле зрения полиции не попадал. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет». Максимальное наказание — лишение свободы от 12 до 20 лет. Уголовная ответственность за изнасилование наступает с 14 лет. Но станет ли в этом случае несовершеннолетний возраст смягчающим обстоятельством?
Адвокат, кандидат педагогических наук Алексей Шульга в беседе в корреспондентом назвал ситуацию «очень непростой и неприятной». Эксперт, чье направление профессиональной деятельности — криминологическая ювенология, считает, что дело должно быть тщательно изучено с применением психолого-педагогического анализа как потерпевшей стороны, так и подозреваемого. При всем негативном отношении обществе к преступлениям против малолетних, нужно осознавать, что преступником выступает тоже ребенок, пусть и взрослый. При этом у него есть правовой статус, и он должен отвечать за свои поступки.
«Обвиняемого необходимо подвергнуть судебно-психолого-педагогической экспертизе. Установить, насколько он всё осознавал. Но поскольку законодатель в соответствии со ст. 20 УК РФ считает, что уголовная ответственность наступает с 14 лет, то мы понимаем, что ребенок отдавал себе отчет», — говорит Алексей Шульга.
Дело — довольно сложное в доказывании, считает эксперт. В ходе следствия потребуются биологические экспертизы, сбор доказательств. Необходимо высочайшее мастерство следователя. От него в этой ситуации требуется не только знание криминальной психологии, но и классической педагогики, уверен адвокат. Потерпевший — малолетний ребенок, и важно понять, насколько он реально воспринимал происходящее, насколько он объективен в своих показаниях.
Алексей Шульга выразил мнение, что в случае признания подозреваемого виновным срок будет реальным с отбыванием в воспитательной колонии:
«Речь идет об очень серьезной проблеме, как педофилия. И мы понимаем, что условного наказания по ней нет. Если вина будет доказана, то это будет реальный срок. Получить условное наказание, на мой взгляд, практически невозможно. За особо тяжкие преступления предусмотрена изоляция от общества. В данном случае подросток поедет в воспитательную колонию. Хотя ситуация может развернуться и по другому. Но если уголовное дело возбуждено, оправдательный приговор практически невозможен».
Юрист, преподаватель НГУЭУ Николай Украинцев назвал несовершеннолетний возраст в этом деле смягчающим обстоятельством. Но поскольку возраст ответственности по этой категории дел наступает с 14 лет, прогнозировать приговор сложно.
«Наказание будет вынесено в пределах санкций, с учетом особенностей наказания для несовершеннолетних. Безусловно, это вопиющий случай», — заключил юрист.
По словам Украинцева, потребуется обязательное участие законного представителя, как со стороны потерпевшей, так и со стороны подозреваемого. Следствие установит все обстоятельства, характеризующие личность фигуранта, должны быть даны оценки всем обстоятельствам, подлежащим наказыванию. В том числе, следователям предстоит установить, что явилось причиной и условием совершения преступления. По мнению юриста, должна быть дана и оценка действиям или бездействию законных представителей и школы.