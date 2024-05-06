Для 99-летнего новосибирского ветерана устроили личный парад Победы

Зонов Анатолий Петрович — уроженец Колыванского района. Освоил профессию летчика в Перми, в мае 1942-го 17-летнего Зонова отправили служить на Тихоокеанский флот. В октябре 1948-го в звании старшего сержанта мобилизован на завод им. Чкалова.