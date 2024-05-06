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Для 99-летнего новосибирского ветерана устроили личный парад Победы

Для 99-летнего новосибирского ветерана устроили личный парад Победы

6 мая 2024, 08:47
Фото: очевидцы
Ветеран Великой Отечественной войны и труда Анатолий Зонов принял личный парад Победы на улице Объединения в Калининском районе Новосибирска, сообщили очевидцы.

Ветеран Анатолий Зонов в честь события надел многочисленные награды, среди которых орден Отечественной войны II степени. Военный оркестр исполнил торжественный марш. К действию присоединились местные жители.

Патриотическая акция «Парад у дома ветерана» — это проявление уважения к тем, кто защищал нашу Родину, уточнили организаторы Nsk.om1.ru.

Зонов Анатолий Петрович — уроженец Колыванского района. Освоил профессию летчика в Перми, в мае 1942-го 17-летнего Зонова отправили служить на Тихоокеанский флот. В октябре 1948-го в звании старшего сержанта мобилизован на завод им. Чкалова.

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