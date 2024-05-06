ИИ «Писец», разработанный в Новосибирске, не стал отличником в «Тотальном диктанте»

По мнению старшего преподавателя Гуманитарного института НГУ Людмилы Будневой, «Писец» лишь немного не дотянул до уверенных трех баллов. Его подвели пропуски слов и игнорирование точки в конце предложения. Некоторые слова он и вовсе расслышал неверно, самостоятельно придумав несуществующие в русском языке.