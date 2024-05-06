ИИ «Писец», разработанный в Новосибирске, не стал отличником в «Тотальном диктанте»

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
В Новосибирском Академгородке предложили написать «Тотальный диктант» разработанной сотрудником лаборатории прикладных цифровых технологий Иваном Бондаренко открытой системе «Писец». Его создатели не ожидали, что ИИ получит высокую оценку, рассказали в пресс-службе Новосибирского государственного университета, ведь подобная система соревновалась в грамотности с человеком впервые, а недочеты искал профессиональный филолог.
По мнению старшего преподавателя Гуманитарного института НГУ Людмилы Будневой, «Писец» лишь немного не дотянул до уверенных трех баллов. Его подвели пропуски слов и игнорирование точки в конце предложения. Некоторые слова он и вовсе расслышал неверно, самостоятельно придумав несуществующие в русском языке.
Иван Бондаренко пояснил, что «Писец» был придуман для помощи в расшифровке аудиозаписей, например, процесса защиты диссертаций. Полученные в ходе эксперимента результаты помогут значительно быстрее усовершенствовать искусственный интеллект и приблизить время начала его использования в быту.