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ИИ «Писец», разработанный в Новосибирске, не стал отличником в «Тотальном диктанте»

ИИ «Писец», разработанный в Новосибирске, не стал отличником в «Тотальном диктанте»

6 мая 2024, 09:51
Фото: nsu.ru
Ученый из Новосибирского Академгородка Иван Бондаренко разработал открытую систему «Писец» для расшифровки в письменном виде речи человека, следует из сообщения пресс-службы НГУ.

В Новосибирском Академгородке предложили написать «Тотальный диктант» разработанной сотрудником лаборатории прикладных цифровых технологий Иваном Бондаренко открытой системе «Писец». Его создатели не ожидали, что ИИ получит высокую оценку, рассказали в пресс-службе Новосибирского государственного университета, ведь подобная система соревновалась в грамотности с человеком впервые, а недочеты искал профессиональный филолог.

По мнению старшего преподавателя Гуманитарного института НГУ Людмилы Будневой, «Писец» лишь немного не дотянул до уверенных трех баллов. Его подвели пропуски слов и игнорирование точки в конце предложения. Некоторые слова он и вовсе расслышал неверно, самостоятельно придумав несуществующие в русском языке.

Иван Бондаренко пояснил, что «Писец» был придуман для помощи в расшифровке аудиозаписей, например, процесса защиты диссертаций. Полученные в ходе эксперимента результаты помогут значительно быстрее усовершенствовать искусственный интеллект и приблизить время начала его использования в быту.

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#Юрий Фомиченко#Общество#НГУ#Академгородок#Тотальный диктант#Цифровые технологии#ИИ#Грамотность
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