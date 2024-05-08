Глава земельного департамента Георгий Жигульский покинул мэрию Новосибирска

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
В Новосибирской мэрии продолжается кадровая трансформация, которая началась после прихода нового руководителя. Георгий Жигульский ушел из департамента без скандала.
Чиновник возглавлял земельный департамент почти девять лет. До этого занимал руководящие посты в других государственных учреждениях. Коллеги и подчиненные высоко оценивают заслуги Жигульского в профессиональной сфере.
Заявление об увольнении уже подписано новым градоначальником Новосибирска Максимом Кудрявцевым, сообщает sibkray.ru.