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Глава земельного департамента Георгий Жигульский покинул мэрию Новосибирска

Глава земельного департамента Георгий Жигульский покинул мэрию Новосибирска

8 мая 2024, 06:15
Фото: 1MI
В Новосибирске уволен глава департамента земельных и имущественных отношений Георгий Жигульский, сообщили в мэрии.

В Новосибирской мэрии продолжается кадровая трансформация, которая началась после прихода нового руководителя. Георгий Жигульский ушел из департамента без скандала.

Чиновник возглавлял земельный департамент почти девять лет. До этого занимал руководящие посты в других государственных учреждениях. Коллеги и подчиненные высоко оценивают заслуги Жигульского в профессиональной сфере.

Заявление об увольнении уже подписано новым градоначальником Новосибирска Максимом Кудрявцевым, сообщает sibkray.ru.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Мэрия#Увольнение#Георгий Жигульский#Земельный департамент
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