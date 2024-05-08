Школьницу — мошенницу за обман стариков осудят в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В суде Колыванского района Новосибирской области начато слушание уголовного дела несовершеннолетней местной жительницы по обвинению в групповом мошенничестве и приготовлении к нему. Вторая фигурантка в силу более юного возраста на скамью подсудимых не попала.
Судя по материалам следствия, решившие подзаработать девушки не постеснялись использовать схему, при помощи которой мошенники обычно обманывают впечатлительных пожилых людей. Они звонили пенсионерам по телефону и рассказывали байки о якобы ставших виновниками ДТП родственниках.
После этого напуганным людям предлагалось перечислить на карту младшей девушки определенную сумму: на взятки правоохранительным органам и на лечение пострадавшим.
Во время суда обвиняемая свою вину признала, сообщила о своем раскаянии и попросила прощения у обманутых людей. После этого одна из потерпевших заявила о своем ходатайстве о прекращении дела, так как она помирилась с девушкой, и ей возвращены все деньги.
Суд озвучит свое решение 23 мая, отметили в судебном департаменте.