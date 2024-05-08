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Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 07:04

Старушка

Школьницу — мошенницу за обман стариков осудят в Новосибирской области

8 мая 2024, 07:02
Фото: 1MI
Старушка
Несовершеннолетняя жительница Новосибирской области с подельницей выманила у пенсионеров 200 тысяч рублей, предлагая заплатить за «спасение» родственников от уголовной ответственности, сообщает региональный судебный департамент.

В суде Колыванского района Новосибирской области начато слушание уголовного дела несовершеннолетней местной жительницы по обвинению в групповом мошенничестве и приготовлении к нему. Вторая фигурантка в силу более юного возраста на скамью подсудимых не попала.

Судя по материалам следствия, решившие подзаработать девушки не постеснялись использовать схему, при помощи которой мошенники обычно обманывают впечатлительных пожилых людей. Они звонили пенсионерам по телефону и рассказывали байки о якобы ставших виновниками ДТП родственниках.

После этого напуганным людям предлагалось перечислить на карту младшей девушки определенную сумму: на взятки правоохранительным органам и на лечение пострадавшим.

Во время суда обвиняемая свою вину признала, сообщила о своем раскаянии и попросила прощения у обманутых людей. После этого одна из потерпевших заявила о своем ходатайстве о прекращении дела, так как она помирилась с девушкой, и ей возвращены все деньги.

Суд озвучит свое решение 23 мая, отметили в судебном департаменте.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Суд#Мошенничество#Пенсионеры
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