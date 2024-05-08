Школьницу — мошенницу за обман стариков осудят в Новосибирской области

Во время суда обвиняемая свою вину признала, сообщила о своем раскаянии и попросила прощения у обманутых людей. После этого одна из потерпевших заявила о своем ходатайстве о прекращении дела, так как она помирилась с девушкой, и ей возвращены все деньги.