Цыганские разборки закончились убийством в Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Суд Черепановского района приговорил к семи с половиной годам лишения свободы в колонии особого режима представителя цыганской диаспоры Руслана С, застрелившего вызвавшего его «на разговор» соплеменника. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.
Криминальная история началась с банальной драки: в минувшем году брат осужденного вступил в конфликт с одним из односельчан, но потом обладатели горячей цыганской крови решили помириться. Однако на следующий день участник драки позвонил Руслану и в резких выражениях потребовал сатисфакции.
В итоге стороны договорились встретиться. 24 сентября 2023 года Руслан, прихватив припрятанное еще в 2016 году незарегистрированное ружье, на автомобиле направился к дому будущей жертвы.
Внезапно он увидел, что мужчина молча идет в его сторону. Во время допроса Руслан уточнил, что погибший среди знающих его людей слыл конфликтным и задиристым человеком. Заметив спрятанную за спину руку, Руслан предположил, что там может быть нож, и выстрелил.
Затем он вернулся домой, попросив супругу вызвать полицию и скорую помощь.
Известно, что родственники убитого материальных претензий к осужденному не предъявляли, свою вину он признал еще на следствии.