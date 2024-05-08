Цыганские разборки закончились убийством в Новосибирской области

Внезапно он увидел, что мужчина молча идет в его сторону. Во время допроса Руслан уточнил, что погибший среди знающих его людей слыл конфликтным и задиристым человеком. Заметив спрятанную за спину руку, Руслан предположил, что там может быть нож, и выстрелил.