Президент Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
9 мая после окончания торжеств по поводу парада Победы президент РФ Владимир Путин в сопровождении лидеров других стран отправился к Вечному огню, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Цветочную гирлянду из множества цветов от лица президентов несли военные, сами лидеры стран возложили букеты.
После возложения венка наступила минута молчания. Затем включили гимн России.
Отметим, в Александровском саду расположена аллея с землей городов-героев. К стелам городов также возложили цветы.
Аналогичная церемония возложения цветов президентом к тому же памятнику у стен Кремля проходит ежегодно 23 февраля. В возложении принимают участие ветераны боевых действий, министр обороны Сергей Шойгу.