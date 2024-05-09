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Президент Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

9 мая 2024, 11:54
Фото: kremlin.ru
В знак преклонения перед подвигом героев во время Великой Отечественной войны лидер государства возложил цветы.

9 мая после окончания торжеств по поводу парада Победы президент РФ Владимир Путин в сопровождении лидеров других стран отправился к Вечному огню, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Цветочную гирлянду из множества цветов от лица президентов несли военные, сами лидеры стран возложили букеты.

После возложения венка наступила минута молчания. Затем включили гимн России.

Отметим, в Александровском саду расположена аллея с землей городов-героев. К стелам городов также возложили цветы.

Аналогичная церемония возложения цветов президентом к тому же памятнику у стен Кремля проходит ежегодно 23 февраля. В возложении принимают участие ветераны боевых действий, министр обороны Сергей Шойгу.

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