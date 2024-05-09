Президент Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

9 мая после окончания торжеств по поводу парада Победы президент РФ Владимир Путин в сопровождении лидеров других стран отправился к Вечному огню, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Цветочную гирлянду из множества цветов от лица президентов несли военные, сами лидеры стран возложили букеты.