atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Суд продлил задержание директора новосибирской компании по делу о мошенничестве

Суд продлил задержание директора новосибирской компании по делу о мошенничестве

9 мая 2024, 05:43
Фото: 1MI
Задержание руководителя ООО «ИТС-Сибирь» Олега Сидоренко продлили на трое суток, дополнительное время потребовалось, чтобы собрать необходимые доказательства для ареста, сообщают СМИ.

Олег Сидоренко пробудет в статусе задержанного еще 72 часа. Суд дал время для предоставления оснований для ареста Сидоренко, пишет НГС со ссылкой на свой источник.

Руководитель компании «ИТС-Сибирь» проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что махинации были совершены при поставке оборудования для пунктов весового контроля на региональных трассах.

Вместо заявленного в контракте оборудования подрядчик устанавливал менее ценное. Адвокат в разговоре с Atas.info оценил шансы водителей аннулировать штрафы, выписанные на основании этих измерений.

Мошенничество на 100 млн стало причиной обыска в двух новосибирских компаниях
Узнать подробнее
Читайте также:
На отмену штрафов, оформленных «не теми» приборами, надеются водители в НовосибирскеМиллион рублей из-под матраса гостя стащил сотрудник гостиницы в НовосибирскеНа взятке поймала ФСБ замглавы Краснообска Новосибирской области
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
Когда в Новосибирске отключат отопление, рассказали энергетики
Вчера, 02:33
Водитель скорой побил автохама, который преградил дорогу в Новосибирске — видео
Вчера, 10:16
Облаву на мигрантов-уклонистов устроили в хостелах Новосибирска
Вчера, 06:56
Управление беспилотниками: Появится ли новый предмет в новосибирских школах?
Вчера, 04:09
Мэрская критика новосибирских чиновников закончилась желанием взять лопату
Вчера, 02:01
Вскрылись шокирующие подробности жизни возможного 15-летнего насильника из Ордынки
6 мая, 10:39
"