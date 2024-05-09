Суд продлил задержание директора новосибирской компании по делу о мошенничестве

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Олег Сидоренко пробудет в статусе задержанного еще 72 часа. Суд дал время для предоставления оснований для ареста Сидоренко, пишет НГС со ссылкой на свой источник.
Руководитель компании «ИТС-Сибирь» проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что махинации были совершены при поставке оборудования для пунктов весового контроля на региональных трассах.
Вместо заявленного в контракте оборудования подрядчик устанавливал менее ценное. Адвокат в разговоре с Atas.info оценил шансы водителей аннулировать штрафы, выписанные на основании этих измерений.