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Бишимбаеву дали 24 года за убийство Салтанат Нукеновой

Бишимбаеву дали 24 года за убийство Салтанат Нукеновой

13 мая 2024, 12:56
Фото: соцсети
13 мая судья Айжан Кульбаева огласила приговор после совещания с присяжными, которое началось три дня назад.

Суд приговорил бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Напомним, резонансное дело рассматривали с конца апреля, само убийство Салтанат Нукеновой произошло 9 ноября 2023 года.

Судья зачитывает приговор Куандыку Бишимбаеву
Видео: Верховный суд Республики Казахстан

Процесс был открытым, благодаря чему миллионы зрителей могли наблюдать за заседаниями в режиме онлайн. Суд превратился в подобие сериала в жанре тру-крайм («настоящее преступление»), сюжет которого оказался страшнее художественных фильмов.

Жестокая расправа над Салтанат Нукеновой происходила в ресторане BAU, принадлежащему семье Бишимбаева. В настоящее время заведение не работает, с него сняли вывеску.

Девушка погибала медленной и жуткой смертью. Бишимбаев планомерно избивал ее. Эксперты установили, что решающим для жизни ранением стала гематома объемом 230 мл, которая сдавила мозг Салтанат. А так называемый муж не спешил вызывать скорую помощь.

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