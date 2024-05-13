Бишимбаеву дали 24 года за убийство Салтанат Нукеновой

Девушка погибала медленной и жуткой смертью. Бишимбаев планомерно избивал ее. Эксперты установили, что решающим для жизни ранением стала гематома объемом 230 мл, которая сдавила мозг Салтанат. А так называемый муж не спешил вызывать скорую помощь.