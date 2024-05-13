Бишимбаеву дали 24 года за убийство Салтанат Нукеновой

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Суд приговорил бывшего министра экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы. Напомним, резонансное дело рассматривали с конца апреля, само убийство Салтанат Нукеновой произошло 9 ноября 2023 года.
Процесс был открытым, благодаря чему миллионы зрителей могли наблюдать за заседаниями в режиме онлайн. Суд превратился в подобие сериала в жанре тру-крайм («настоящее преступление»), сюжет которого оказался страшнее художественных фильмов.
Жестокая расправа над Салтанат Нукеновой происходила в ресторане BAU, принадлежащему семье Бишимбаева. В настоящее время заведение не работает, с него сняли вывеску.
Девушка погибала медленной и жуткой смертью. Бишимбаев планомерно избивал ее. Эксперты установили, что решающим для жизни ранением стала гематома объемом 230 мл, которая сдавила мозг Салтанат. А так называемый муж не спешил вызывать скорую помощь.