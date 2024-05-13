Гибель двух пассажиров суд «оценил» в три года тюрьмы для новосибирца

Причиной аварии стало грубое нарушение правил ПДД. Днем 23 августа 2023 года виновный ехал за рулем «Тойоты Калдины» по Советскому шоссе. На пересечении с Лесной улицей он проигнорировал «красный» сигнал светофора и выехал на перекресток. Иномарка влетела в авто «Сузуки Гранд Витара», которое поворачивало налево по правилам. Погибли две женщины-пассажиры «Тойоты». Также две женщины были тяжело травмированы. Мужчина за рулем «Сузуки» получил травмы средней тяжести.