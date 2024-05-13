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Авария произошла на 7-м км Советского шоссе в Новосибирском районе

Гибель двух пассажиров суд «оценил» в три года тюрьмы для новосибирца

13 мая 2024, 06:48
Фото: 1MI
Авария произошла на 7-м км Советского шоссе в Новосибирском районе
Суд Новосибирского района вынес приговор 24-летнему мужчине, виновному в смертельном ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Причиной аварии стало грубое нарушение правил ПДД. Днем 23 августа 2023 года виновный ехал за рулем «Тойоты Калдины» по Советскому шоссе. На пересечении с Лесной улицей он проигнорировал «красный» сигнал светофора и выехал на перекресток. Иномарка влетела в авто «Сузуки Гранд Витара», которое поворачивало налево по правилам. Погибли две женщины-пассажиры «Тойоты». Также две женщины были тяжело травмированы. Мужчина за рулем «Сузуки» получил травмы средней тяжести.

Водителя «Тойоты» осудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Суд дал ему три года лишения свободы.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Прокуратура#Приговор#Смертельное ДТП
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