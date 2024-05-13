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Огонь охватил дома в поселке под Новосибирском

Огонь охватил дома в поселке под Новосибирском

13 мая 2024, 12:31
Фото: 1MI, телеграм-канал «АСТ-54 Black»
В поселке Садовый произошел пожар. Огонь охватил жилые постройки на улице Учительская полностью, после чего пламя перекинулось на еще один дом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сначала загорелся дом площадью 200 кв. метров, а также баня. У дома рухнула крыша. В процессе огонь перебросился на второй дом, у него повреждена обшивка, уточнили в ведомстве.

Хозяева домов на месте отсутствуют.

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В регионе продлили предупреждение о высокой пожароопасности. По информации синоптиков, по 17 мая по области сохранится 4 класс пожароопасности из пяти возможных. За прошедшую неделю на территории региона произошли почти 400 пожаров. Жителям напомнили о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС
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