Огонь охватил дома в поселке под Новосибирском

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Сначала загорелся дом площадью 200 кв. метров, а также баня. У дома рухнула крыша. В процессе огонь перебросился на второй дом, у него повреждена обшивка, уточнили в ведомстве.
Хозяева домов на месте отсутствуют.
В регионе продлили предупреждение о высокой пожароопасности. По информации синоптиков, по 17 мая по области сохранится 4 класс пожароопасности из пяти возможных. За прошедшую неделю на территории региона произошли почти 400 пожаров. Жителям напомнили о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности.