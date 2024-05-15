Новосибирский «портал в ад» готов принимать в гости всех невнимательных

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
В Новосибирске обнаружили очередной «портал в ад» — так жители города назвали внезапно образовавшуюся на проезжей части перекрестка улицы Дачной и Дмитрия Донского яму.
Судя по опубликованному телеграм-каналом АСТ-54 Black видеозаписи, провал образовался на месте со свежей заплатой из нового асфальта, который даже не успел как следует застыть.
Это подтверждают в своих комментариях и и жители микрорайона. Они утверждают, что примерно полторы недели назад дорожники избавились от старого асфальта на этом перекрестке, но новое покрытие начали укладывать в ночь на среду, 15 мая, когда в Новосибирске практически без остановки лил дождь.
Некоторые подписчики канала озаботились вопросом: как новый мэр столицы Сибири Максим Кудрявцев намеревается решить проблемы с дорогами, оставшиеся от прежней городской власти.