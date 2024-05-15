Новосибирский «портал в ад» готов принимать в гости всех невнимательных

Это подтверждают в своих комментариях и и жители микрорайона. Они утверждают, что примерно полторы недели назад дорожники избавились от старого асфальта на этом перекрестке, но новое покрытие начали укладывать в ночь на среду, 15 мая, когда в Новосибирске практически без остановки лил дождь.