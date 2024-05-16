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Неизвестные расстреляли квартиру криминального журналиста в Новосибирске

Неизвестные расстреляли квартиру криминального журналиста в Новосибирске

16 мая 2024, 08:48
Фото: Infopro54
Поздним вечером 15 мая на улице Немировича-Данченко в стекло попала пуля, рассказала журналистка.

Как рассказала сама Алена Пятенок, она вышла на балкон, когда на улице было уже темно. Квартира хорошо освещалась, и с улицы ее было отлично видно. Хозяйка услышала звук стекла и присела. В стекле, где некоторое время назад была ее голова, зияла дара от пули, пишет Infopro54.

Девушка говорит, что это первый случай в ее жизни. Она предположила, что это хулиганы развлекались, стреляя из «воздушки».

Пятенок не спешит связывать инцидент с ее работой — никаких угроз она не получала.

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