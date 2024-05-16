Неизвестные расстреляли квартиру криминального журналиста в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Как рассказала сама Алена Пятенок, она вышла на балкон, когда на улице было уже темно. Квартира хорошо освещалась, и с улицы ее было отлично видно. Хозяйка услышала звук стекла и присела. В стекле, где некоторое время назад была ее голова, зияла дара от пули, пишет Infopro54.
Девушка говорит, что это первый случай в ее жизни. Она предположила, что это хулиганы развлекались, стреляя из «воздушки».
Пятенок не спешит связывать инцидент с ее работой — никаких угроз она не получала.