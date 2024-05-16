Неизвестные расстреляли квартиру криминального журналиста в Новосибирске

Как рассказала сама Алена Пятенок, она вышла на балкон, когда на улице было уже темно. Квартира хорошо освещалась, и с улицы ее было отлично видно. Хозяйка услышала звук стекла и присела. В стекле, где некоторое время назад была ее голова, зияла дара от пули, пишет Infopro54.