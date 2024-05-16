Никита Кологривый рассказал, как относится к легализации проституции

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Вопросы касались разных сфер. Приведем самые интересные из них.
— Ты за или против оценок в школах? — спросил интервьюер.
— Против. Оценка дает узкий коридор. Ты не учишься ради любопытства, ты учишься ради оценки. Главное — знание, с которыми ты вышел в жизнь. Я — актер, это очень похоже на ребенка, — ответил Кологривый.
— За или против смертной казни?
— Против. Другая должна быть кара.
— Возьмешь на работу человека с ВИЧ-положительным статусом?
— Возьму.
— Ты за или против легализации проституции?
— Я против. У меня дочь, я бы не хотел, чтобы это витало в инфополе.
— Отдашь внутренние органы после смерти для трансплантологии?
— Да, конечно, — категорично ответил актер.
Сейчас актер из Новосибирска снимается в сериале про группу «Комбинация». Он играет главную роль в проекте.