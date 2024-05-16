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Published Сегодня, 10:57

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Никита Кологривый рассказал, как относится к легализации проституции

Никита Кологривый рассказал, как относится к легализации проституции

16 мая 2024, 10:57
Фото: Павел Компан / vk.com
Никита Кологривый дал интервью Павлу Компану в рамках проекта «500 страниц ответов». Актер дал прямые ответы на непростые вопросы.

Вопросы касались разных сфер. Приведем самые интересные из них.

— Ты за или против оценок в школах? — спросил интервьюер.

— Против. Оценка дает узкий коридор. Ты не учишься ради любопытства, ты учишься ради оценки. Главное — знание, с которыми ты вышел в жизнь. Я — актер, это очень похоже на ребенка, — ответил Кологривый.

— За или против смертной казни?

— Против. Другая должна быть кара.

— Возьмешь на работу человека с ВИЧ-положительным статусом?

— Возьму.

— Ты за или против легализации проституции?

— Я против. У меня дочь, я бы не хотел, чтобы это витало в инфополе.

— Отдашь внутренние органы после смерти для трансплантологии?

— Да, конечно, — категорично ответил актер.

Видео: Павел Компан / vk.com

Сейчас актер из Новосибирска снимается в сериале про группу «Комбинация». Он играет главную роль в проекте.

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#Алёна Рогонова#Общество#Видео#Новосибирск#Никита Кологривый
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