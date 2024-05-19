Машина разминирования и скорая помощь приехали в новосибирский двор — что происходит?

Как сообщили Atas.info очевидцы, произошел конфликт на почве ревности. Влюбленный мужчина поджидал женщину, чтобы поговорить. В какой-то момент у него из кармана вывалилось подозрительное устройство, окружающие вызвали экстренные службы.