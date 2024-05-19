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Машина разминирования и скорая помощь приехали в новосибирский двор

Машина разминирования и скорая помощь приехали в новосибирский двор — что происходит?

19 мая 2024, 07:50
Фото: 1MI, vk.com/chp54

Машина разминирования и скорая помощь приехали в новосибирский двор

19 мая к дому №15 на улице 9-й Гвардейской дивизии в Ленинском районе Новосибирска приехали автомобили разминирования и скорой помощи.

Как сообщили Atas.info очевидцы, произошел конфликт на почве ревности. Влюбленный мужчина поджидал женщину, чтобы поговорить. В какой-то момент у него из кармана вывалилось подозрительное устройство, окружающие вызвали экстренные службы.

Выяснилось, что предмет опасности не представляет.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту сообщили, что проводят проверку.

По информации телеграм-канала «ЧП Новосибирск», также имела место стрельба из пневматического оружия. Пуля попала в руку водителю такси, на котором приехала девушка.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Полиция#Скорая помощь#Конфликт
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