Машина разминирования и скорая помощь приехали в новосибирский двор — что происходит?

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Как сообщили Atas.info очевидцы, произошел конфликт на почве ревности. Влюбленный мужчина поджидал женщину, чтобы поговорить. В какой-то момент у него из кармана вывалилось подозрительное устройство, окружающие вызвали экстренные службы.
Выяснилось, что предмет опасности не представляет.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту сообщили, что проводят проверку.
По информации телеграм-канала «ЧП Новосибирск», также имела место стрельба из пневматического оружия. Пуля попала в руку водителю такси, на котором приехала девушка.